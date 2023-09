VIDEO: Cristiano Ronaldo vyvolal rozruch pri bratislavskej reštaurácii. Kuchár neskrýval svoje nadšenie

Sleduj exkluzívne video portugalskej futbalovej hviezdy a jeho spoluhráčov v prítomnosti ochranky v River Parku.

Cristiano Ronaldo dnes v popoludňajších hodinách vyvolal rozruch v bratislavskom River Parku, keď sa spoločne s celým futbalovým národným tímom Portugalska v prítomnosti niekoľkých členov ochranky prechádzal popri luxusnej talianskej reštaurácii Massimo Ristorante.

Čitateľka Refresheru nám do redakcie zaslala exkluzívne video, v ktorom vidieť viacerých hráčov vrátane portugalského kapitána, ktorý aktuálne hrá na poste útočníka v saudskoarabskom klube Al-Nassr. Okoloidúci, ako aj zamestnanci reštaurácie sa snažia Ronaldovi prihovoriť a odfotiť sa s ním. Jeden z kuchárov, ktorému Ronaldo odpovedal, neskrýval svoje nadšenie.

Ako sme však zistili, Ronaldo spoločne so svojím tímom sa neboli v Massime najesť, len sa popri reštaurácii prechádzali. Podľa slov majiteľa talianskej reštaurácie je celá reprezentácia ubytovaná v River Parku, kde sa Massimo nachádza, no nechodia sa stravovať von. Podľa našich informácií majú vlastného kuchára.

Príchod futbalovej reprezentácie Portugalska do Bratislavy vzbudil medzi Slovákmi veľké očakávania. Desiatky fanúšikov sa s vidinou bližšieho kontaktu s futbalistami túžobne uchýlili nielen k Letisku M. R. Štefánika, ale aj k 5-hviezdičkovému hotelu Grand Hotel River Park na dunajskej promenáde, kde je portugalský národný tím ubytovaný.

Špeciálne lietadlo s portugalskou reprezentáciou a realizačným tímom na bratislavskom letisku pristálo včera krátko po 16.00 h. Najväčšia futbalová hviezda súčasnosti Cristiano Ronaldo sa so svojimi spoluhráčmi pri fanúšikoch na letisku nepristavil a v sprievode policajtov si to namieril priamo do hotela.

Reprezentácia Portugalska sa v hoteli dlho nezdržala. Veľmi rýchlo sa v sprievode policajnej eskorty vybrala na bratislavský štadión, kde hráči absolvovali prvý tréning. Hneď po tréningu sa z útrob štadióna vynorili tréner Roberto Martinez a hráč Manchestru City Bernardo Silva, ktorí spoločne absolvovali tlačovú konferenciu pred novinármi.

Kvalifikačný zápas na budúcoročné majstrovstvá Európy na beznádejne vypredanom Národnom futbalovom štadióne v Bratislave sa uskutoční dnes o 20.45 h. Hneď po ňom portugalská reprezentácia podľa plánu odletí naspäť do Lisabonu.