V American Horror Story si zahrá aj Kim Kardashian. Sleduj prvý trailer na desivú 12. sériu

Kedy bude mať premiéru najnovšia séria?

Spoločnosť FX Network zverejnila prvý trailer na dvanástu sériu seriálu American Horror Story s podnázvom Delicate. Na obrazovky dorazí 20. septembra a medzi hercami bude aj hviezda reality šou a influencerka Kim Kardashian.



V hlavnej role uvidíme Emmu Roberts, ktorá sa objavila už v tretej, štvrtej, siedmej, ôsmej a deviatej sérii. Okrem nej si v obľúbenom hororovom seriáli zahrá aj Cara Delevingne. Trailer napovedá, že nás čaká poriadne desivá jazda plná tráum aj halucinácií.

Ako píše magazín People, desaťdielna séria je adaptáciou knihy Delicate Condition od spisovateľky Danielle Valentine, ktorá do románu vložila vlastné zážitky zo zdrvujúceho potratu, ktorým si prešla v roku 2018.



„Pri písaní som to dokázala dostať z hlavy. Naozaj ma to trápilo... Bolo to niečo, o čom som veľa rozmýšľala. V momente, keď som to dala na papier, bolo to preč,“ zverila sa Valentine.