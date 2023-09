Slovenské fitko predstavilo 12-týždňový intenzívny program. Zatiaľ ho dokončili len traja ľudia, tvrdia, že im to zmenilo život

Bratislavské fitness centrum Cvičisko spustilo 12-tyždňový program, o ktorom zapojení tréneri tvrdia, že ti zmení život. Project 12 je určený pre každého, kto chce niečo urobiť pre svoje zdravie – schudnúť, nabrať svaly či zmeniť svoje životné návyky. Počas tohto obdobia cvičíš 5-krát do týždňa, dodržuješ jedálniček na mieru a monituruješ svoj postup. Samozrejme, všetko prebieha pod dohľadom odborníkov.

Komplexnou premenou si v rámci pilotnej verzie programu prešli traja ľudia, ktorí ti priblížia svoju skúsenosť. Tiež ti detailne vysvetlíme, ako celý proces prebieha. Ak ťa táto výzva osloví, možeš začať nadchádzajúci kurz od 11. septembra.

Tento program vytvorili tréneri z Cvičiska v spolupráci s nutričnými odborníčkami z BodyScan. „Vo vedeckej literatúre je množstvo informácií o tom, ako budovať svalstvo alebo chudnúť tuk. Zozbierali sme také tréningové postupy, ktoré majú preukázateľné výsledky a usporiadali ich do 12-týždňového protokolu,“ tvorca programu Jakub Chudý.

Program je určený pre ženy aj mužov od 15 do 70 rokov. Tréningy prebiehajú vo veľmi malých skupinách maximálne štyroch ľudí, aby tréneri mohli vnímať tvoje individuálne potreby a prispôsobiť ti cvičebný plán. Ak patríš medzi začiatočníkov, nemusíš sa obávať, že budeš hneď od prvého tréningu „potiť krv.“

„Našim cieľom je zostaviť skupinky z ľudí, ktorí budú smerovať za podobným cieľom. Samozrejmosťou je ohľad na ich individuálne predispozície či prípadné obmedzenia. Tréningovému pôsobeniu predchádza podrobná anamnéza zdravotného stavu, stravovacích návykov, pohybových aktivít a diagnostika pohybového aparátu,“ objasňuje Jakub.

Na začiatku programu si prejdeš školeniami, ktoré ti pomôžu vybudovať základy úplne od nuly. „Každý so zúčastnených dostane manuál ‚Ako na to‘ – rozcvičovací protokol, doplnky výživy a nutričný plán s dozorom nutričnej odborníčky. Všetky materiály sú vypracované na mieru,“ dodáva tvorca programu.

Najdôležitejším faktorom celého programu je konzistencia. Postupne si vybuduješ novú rutinu a posúvaš vlastné limity.

Fitness centrum Cvičisko má momentálne tri prevádzky – dve v Bratislave a jednu v Poprade. Project 12 prebieha v prevádzke v bratislavskom Ružinove (Narcisová 1).Prvý turnus, ktorý štartuje od 11. septembra má zľavnenú cenovku 2190 €. Cena zahŕňa 60 tréningov, merania na InBody®, povzbudenie na tréning (proteín, iontový nápoj, čaj a káva), výživový plán a intoleračné testy, suplementáciu od značky Voxberg, prístup do WhatsApp skupiny s výživovým poradcom a kondičným trénerom s každodennou podporou, fotenie pred a po premene. Samozrejmosťou je prístup do plne zariadených priestorov so sprchou.