FOTO: Dom na nórskom pobreží je plný dizajnového nábytku. Inšpiruj sa interiérom, v ktorom môžeš vidieť kreslo za 19 352 eur

Stavba dokonale zapadla do charakteru krajiny. Architekti použili pri realizácii až 12 000 drevených paliet.

Drevený dom štúdia Kolman Boye Architects stojí na juhovýchodnom pobreží Nórska. Okrem unikátnej fasády z dubového dreva ťa zaujme interiér plný ikonických kusov nábytku, ktoré perfektne vystihujú škandinávsky štýl. Architekti použili až 12 000 dubových dosiek, steny nahradili veľké okná, ktoré prepájajú exteriér s interiérom. Stavbu na útese s výhľadom na more Skagerrak obklopujú skaly, lišajníky, paprade, ihličnany aj listnaté stromy a ihličnaté lesy.

„Naším cieľom bolo vytvoriť objekt, ktorý perfektne zapadne do okolia a spolu s ním aj ,žije‘. Tým, že nezanecháva škodlivú uhlíkovú stopu, je v súlade s prírodou. Hlavnou myšlienkou teda bolo postaviť estetickú stavbu, ktorá má environmentálny aj kultúrny charakter,“ približujú architekti.

Zdroj: Archív: Kolman Boye Architects/Johan Dehlin

Práca s drevom si vyžadovala precíznu prípravu

Samotná stavba je prispôsobená lokalite aj prostredníctvom materiálov, s ktorými architekti pracovali. Dom sa pýši drevenou fasádou, šikmou strechou, ktorú zdobia mohutné okná, vďaka ktorým sa môžu majitelia kochať rozprávkovým výhľadom. Okrem toho, že dokonale spĺňajú estetickú funkciu, sú navrhnuté tak, aby vydržali drsné pobrežné počasie. Celá stavba sa skladá z troch základných častí. Každá z nich však „stojí“ na odlišnej úrovni, preto má interiér v každej z nich inú rozlohu či výšku stropu. Čo sa týka materiálu, štúdio premýšľalo najmä nad tým, ako efektívne využiť materiál, ktorý sa inak ľahko stane súčasťou odpadu.

„Pri našich predošlých projektoch a celkovo pri štúdiu materiálov sme sa stretli s drevenými doskami od rodinnej spoločnosti Dinesen. Vyrábajú tradičné podlahové dosky, no vzniká z nich odpad alebo zvyšky v rámci toho, že sa vyrábajú väčšinou na mieru. Premýšľali sme, že by bolo super využiť ich na budovu a zužitkoval by sa tak materiál, ktorý by sa inak použil ako palivo,“ dodávajú architekti.

Pred samotnou prácou bolo treba dosky špeciálne predvŕtať a upraviť v dielni. Na úpravu dohliadalo niekoľko stolárov, každá jednotlivá dubová doska si vyžadovala precízne zaobchádzanie. Vrstvený obklad domu bol zmontovaný a upevnený pomocou 20 000 skrutiek z nehrdzavejúcej ocele. Požadovaná veľkosť dosiek bola nameraná a narezaná vopred, aby nevzniklo veľa zbytočného odpadu.