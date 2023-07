Tetovanie bude možno čoskoro zachraňovať životy. Informuje ťa, kedy sa napiť vody alebo natrieť opaľovacím krémom

Tetovanie možno raz nebude len forma umenia, ale aj nástroj, vďaka ktorému budeme mať náš zdravotný stav lepšie pod kontrolou. Vedci vyvíjajú koncept „inteligentného tetovania“, pomocou ktorého budú môcť lekári sledovať biomarkery – dôležité ukazovatele stavu ľudského tela, informuje CNN.

Za prvým konceptom stojí Ali Yetisen, výskumník z Katedry chemického inžinierstva na Imperial College v Londýne. Týmto nápadom sa začal zaoberať už ako postdoktorandský výskumný pracovník na Harvarde.

Navrhol tetovanie s názvom The Dermal Abyss so štyrmi biosenzormi, ktoré mení farbu na základe biochemických informácií v telesných tekutinách.

Jeho koncept nahrádza konvenčný tetovací atrament „funkčnými materiálmi“, ktoré sa menia napríklad v reakcii na zmeny hladiny cukru v krvi. Diabetici si musia kontrolovať hladinu glukózy 3- až 10-krát denne. Keďže je na to potrebná krv, zakaždým si musia prepichnúť kožu. Bolestivú metódu by tak mohlo nahradiť tetovanie, ktoré pri zmene hladiny glukózy mení farbu od ružovej po fialovú.

Tetovanie by však mohlo monitorovať aj ďalšie dôležité funkcie. Napríklad, stav obličiek či pečene. Profesionálnych športovcov by zas mohlo upozorňovať na prípadnú dehydratáciu.

Technológiu zatiaľ testovali na bravčovej koži a v nasledujúcich troch rokoch budú vykonávať klinické skúšky na ľuďoch. „Verím, že v nasledujúcom desaťročí bude ľudská koža slúžiť ako interaktívny displej, ktorý bude zobrazovať široké spektrum zmien v ľudskom tele,“ hovorí Yetisen.

Kým Yetisenov projekt skúma to, čo sa deje vnútri, výskumné laboratórium vedené Carsonom Brunsom z University of Colorado Boulder sa zameriava na vonkajšie faktory.

Bruns vymyslel tetovanie, ktoré monitoruje silu UV žiarenia (hlavnú príčinu vzniku rakoviny kože) a jeho vplyv na kožu. V roku 2020 navrhol „slnečnú pehu“ – neviditeľné tetovanie veľké ako bodka, ktoré sa odhalí vtedy, keď človek strávi na slnku priveľa času. Človeku dá znamenie, aby sa schoval do tieňa alebo znovu naniesol opaľovací krém. Peha vydrží približne tri roky a dá sa „zapnúť a vypnúť“ aj pomocou svetelného zdroja.

It works! When sunscreen would wear off, then the tattoo, solar freckles, would repaper in UV light, and you would know to apply screen again - skin protection! pic.twitter.com/imZZJwmEpw