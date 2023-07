Nová Škoda Superb ponúkne obrovský kufor, dynamickejší vzhľad a stále nedá zbohom klasickým spaľovacím motorom

Nová generácia naďalej ostane verná konvenčným spaľovacím motorom.

Škoda sa chystá v novembri svetu ukázať úplne novú, v poradí 4. generáciu modelu Superb. Už teraz nám však servíruje prvé oficiálne fotografie exteriéru a technické informácie. Rovnako ako ostatné koncernové novinky, ktorých príchod je naplánovaný na túto jeseň, aj nový Superb sa zatiaľ ukazuje len v maskovanej podobe. Tá však už čo-to naznačila a je možné vyčítať základný tvar karosérie a jej proporcie.

Na rozdiel od súrodeneckého Passatu príde Superb nielen ako kombi, ale aj ako liftback. V oboch prípadoch má nadobudnúť dynamickejšie tvary, zásadne optické medzigeneračné zmeny sa však neočakávajú. Nová generácia však ponúkne značne kvalitnejšiu svetelnú techniku, ktorá dostane ešte hodnotnejšiu krištáľovú grafiku a súčasne za príplatok aj Bi-LED Matrix-LED technológiu. Vďaka nárastom rozmerov liftback ponúkne 645-litrový kufor, kombi bude mať dokonca až 690 litrov!

Pohľad do interiéru nám Škoda zatiaľ neponúka, no aj napriek tomu poznáme už teraz pár nových riešení. Displej infotainmentu bude mať v závislosti od stupňa výbavy až 12,9", nebude pritom už zapracovaný priamo do palubnej dosky, ale vyčnievať z jej vrchu. Veľkú pozornosť chystá automobilka upriamiť do nových interaktívnych ovládacích prvkov na obsluhu ventilácie, ktoré majú kombinovať fyzické a digitálne riešenie. Veľkou zmenou je napokon presunutie voliča prevodovky zo stredového tunela priamo za volant.

Najzásadnejšou správou pre novú generáciu je, že naďalej ostane verná konvenčným spaľovacím motorom, akurát medzičasom Superb ponúkne aj ich menej či viac elektrifikované varianty. Základom sa totiž stane 1,5-litrový štvorvalec v mild-hybridnej verzii a identický agregát bude základným stavebným kameňom aj pre nový plug-in hybrid. Oba dvojlitrové motory z ponuky nezmizli, čím rovnako ako Volkswagen, tak aj Škoda ponúknu slušný výkon bez toho, aby došlo ku kombinácii malých motorov s elektromotorom. Všetky motorizácie sú pritom už štandardne spárované s automatickou prevodovkou, navyše k dispozícii budú hneď dve vyhotovenia s pohonom 4x4.

1.5 TSI MHEV – 110 kW/150 koní, 7-st. automat DSG, predný pohon

– 110 kW/150 koní, 7-st. automat DSG, predný pohon 1.5 TSI PHEV – 150 kW/204 koní, 6-st. automat DSG, predný pohon

– 150 kW/204 koní, 6-st. automat DSG, predný pohon 2.0 TSI – 150 kW/204 koní, 7-st. automat DSG, predný pohon

– 150 kW/204 koní, 7-st. automat DSG, predný pohon 2.0 TSI – 195 kW/265 koní, 7-st. automat DSG, pohon 4x4

– 195 kW/265 koní, 7-st. automat DSG, pohon 4x4 2.0 TDI – 110 kW/150 koní, 7-st. automat DSG, predný pohon

– 110 kW/150 koní, 7-st. automat DSG, predný pohon 2.0 TDI – 142 kW/193 koní, 7-st. automat DSG, pohon 4x4

Najväčší progres však evidujeme práve pri vylepšenom plug-in hybridnom variante, ktorý sa bude teraz hrdiť batériou s kapacitou až 25,7 kWh (doteraz len 12,7). Dojazd na čisto elektrický pohon tak má presiahnuť hranicu 100 km. Systém navyše podporuje až 11 AC a 50 kW DC nabíjanie. Rovnako ako chystaný Kodiaq, Tiguan či Passat, aj Superb dostane nový adaptívny podvozok DCC Pro, teda nové dvojventilové adaptívne tlmiče. Tie majú zaručiť väčší rozdiel medzi jednotlivými jazdnými režimami a súčasne ponúknuť ešte väčší komfort.