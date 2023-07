FOTO: Slovenské celebrity na predpremiére filmu Barbie. Sexi Bianka Rumanová s Jovinečkom aj neprehliadnuteľná Moma

Jednou z najlepšie oblečených dvojíc včerajška boli aj Pavel Mareš s Jankou Kočišovou, ktorú poznáš pod pseudonymom Janka Topánka.

Jeden z najočakávanejších filmov tohto roka Barbie dorazil do slovenských kín. Dokonalý marketing, ktorý sociálne siete aj červené koberce posledných módnych udalostí premenil na „ružový svet“, prilákal včera do bratislavského CINEMAXU v Bory Mall aj slovenské celebrity. Treba uznať, že výber outfitov na tematický večer rozhodne nepodcenili. Na zozname influencerov, ktorí si novinku Grety Gerwig nedali ujsť, nechýbali ani Bianka Rumanová, Expl0ited a mnoho ďalších.

Ak sa nevieš rozhodnúť, či chceš film s Margot Robbie a Ryanom Goslingom vidieť tiež, do pozornosti dávame našu Refresher recenziu, ktorú si môžeš prečítať tu. Pozor na spoilery. Poďme sa pozrieť na to, ako to vyzeralo na včerajšom ružovom koberci predpremiéry Barbie.

K najlepšie oblečeným dvojiciam premiéry nepochybne patrili aj Bianka Rumanová s priateľom Filipom Jovanovičom (alias Jovinečkom).

K fotkám, ktoré zdieľala na svojom Instagrame, napísala: „Na predpremiéru Barbie sme prišli vo veľkom štýle.“ Influencerka tak narážala na ružový Cadillac, s ktorým si spolu s Jovinečkom zapózovali. Na profile však nezabudla zdieľať ani vtipné video, ktoré si pozrieš vyššie.

Dokonalý a treba uznať, že neprehliadnuteľný outfit, predviedla aj Moma, ktorá vsadila na minišaty s výraznými rukávmi, slnečné okuliare a sexi výraz. S hravými printmi a ružovými doplnkami sa však výborne popasovali aj Janka Kočišová (alias Janka Topánka) a Pavel Mareš. Ako to podľa teba naše celebrity zvládli s estetikou Barbie a Kena, nám nezabudni dať vedieť v ankete.