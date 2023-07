Ioniq 5 N má 650 koní, vie driftovať, simuluje zvuk motora a radenia prevodovky, čím chce Hyundai docieliť zážitok z jazdy

Novinka je tým najsilnejším a najrýchlejším modelom značky v jej histórii.

Automobilka Hyundai konečne predstavila svoj prvý čisto elektrický model N. Stalo sa tak v rámci tohtoročnej slávnosti Goodwood Festival of Speed. Netradične navrhnutý crossover tak prichádza v ostrom vyhotovení, ktorým chce automobilka dokázať, že aj elektrický pohon vie doručiť emócie a radosť z jazdy ako športové vozidlo so spaľovacím motorom. Pod vyšperkovaným zovňajškom (rozšírený bodykit o 5 cm, vystužená karoséria, 21" disky, pneumatiky Pirelli P Zero a prvky aktívnej aerodynamiky) sa totiž nachádza pozoruhodná technika.

Dva elektrické motory disponujú výkonom až 448 kW/609 koní, pričom v rámci krátkodobej funkcie Boost sa výkon navýši až na úroveň 478 kW/650 koní. Obrovská porcia sily vie doručiť akceleráciu z 0 na 100 km/h len za 3,4 sekundy, maximálna rýchlosť je pritom 260 km/h. Ide tak s veľkým prehľadom o najvýkonnejší a najrýchlejší Hyundai všetkých čias. Systém pracujúci na 800 V architektúre čerpá energiu z 84 kWh batérie, ktorú je možné dobiť z 10 na 80 percent za 18 minút.

Vysoký výkon však zďaleka nie je to najdôležitejšie, ostatne, Hyundai chce svojou novinkou zaručiť najmä šoférsky zážitok. Ioniq 5 N tak vybavil systémom N Torque Distribution, ktorý v až 11 úrovniach nastavenia rozdeľuje krútiaci moment medzi predné a zadné kolesá, navyše na zadnú nápravu pridáva aj elektronický diferenciál e-LSD, ktorý zásadne prispieva k zlepšeniu jazdných vlastností i zážitkov. Vďaka funkcii N Grin Boost navyše elektromotory dosahujú až 21-tisíc otáčok!

Maximálny výkon elektrického vozidla však vyžaduje prísnu disciplínu v oblasti tepelného manažmentu. Chladenie elektromobilov je náročnejšie ako pri vozidlách so spaľovacím motorom, preto aj tejto oblasti automobilka venuje špeciálnu pozornosť – zväčšenú chladiacu plochu, vylepšené chladenie motora a chladenie batérie následne ešte posilňuje novou technológiou predprípravy batérie (N Battery Preconditioning) a manažmentom spotreby energie (N Race).

Systém tak nastaví teplotu článkov batérie na ich energeticky najúčinnejšiu teplotu. Funkcia je k dispozícii v dvoch režimoch – Drag a Track. V prvom prípade sa nastaví optimálna teplota pre okamžité využitie maximálneho výkonu, zatiaľ čo v druhom sa optimalizuje najnižšia možná teplota batérie pre vyšší počet kôl. Zároveň vodič dostane aj plnú kontrolu nad spotrebou energie – režim Sprint uprednostní plný výkon, zatiaľ čo Endurance maximalizuje dojazd.

Pre model Ioniq 5 N je špeciálne navrhnutý aj brzdný systém. Hydraulické brzdy majú vpredu až 400 a vzadu 360-milimetrové kotúče, primárnu brzdnú silu však zastreší regeneračne brzdenie, ktorého spomaľovanie má dosahovať silu až 0,6 G. Ďalšou unikátnou funkciou je N Active Sound + a N e-Shift. Ich pointou je systém 10 reproduktorov (8 interných a 2 externé), ktoré poskytujú 3 rôzne zvukové témy – Ignition, Evolution a Supersonic. V rámci nich je simulovaný konvenčný 2-litrový motor z modelu i30 N a sprevádzaný je súčasne charakteristickým strieľaním, ktoré navodia zvukové efekty.

Funkcia N e-Shift napokon slúži na simuláciu osemstupňovej dvojspojkovej prevodovky z benzínových automobilov N – simuluje radenie prevodovky pomocou ovládania krútiaceho momentu motora, čím súčasne docieli tradičné kopnutie medzi radením jednotlivých stupňov. Cieľom je umožniť vodičom bezproblémovo využívať jazdné techniky zdokonaľované s autami so spaľovacími motormi pre plnohodnotný zážitok z jazdy.