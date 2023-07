Jonah Hill čelí ďalšiemu obvineniu. 16-ročnú herečku mal kedysi nasilu opiť a vopchať jej jazyk do hrdla

Bývalá detská hviezda Alexa Nikolasová obvinila herca Jonaha Hilla, že ju ako 16-ročnú bez súhlasu pritlačil k dverám a vopchal jej jazyk do úst. Herec, ktorý ju podľa Insideru predtým opil, mal v čase údajného incidentu 24 rokov. Herečka známa z tvorby stanice Nickelodeon sa na 15-ročný incident rozpamätala v sérii tvítov a upresnila, že k neželanému bozku prišlo počas párty u herca Justina Longa.

He was sleeping *aka assaulting a minor* a friend of mine that was also 16 or 17. Anyways. #JonahHill came over at some point and we were all pretty wasted because of course the predators were feeding us minors a bunch of alcohol.