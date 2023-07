Tiktok ovládlo "hnitie v posteli". Nový obľúbený trend Gen Z však môže mať aj negatívne dôsledky

Bed rotting znamená dobrovoľné ničnerobenie, zvyčajne strávené v posteli. Túto výzvu k ničnerobeniu na sociálnej sieti šíria najmä mladí ľudia z generácie Z.

Tipy na produktivitu sú na Tiktoku tak trochu passé. Nájdeš tam, samozrejme, ľudí zameraných na optimalizáciu výkonu v práci či v škole, ktorí ponúkajú rady na plánovanie, učenie alebo kariérny postup.

No momentálny horúci trend je #bedrotting (v doslovnom preklade hnitie v posteli) s takmer 3 miliónmi zobrazení. Pointou je sladké ničnerobenie a trend nadväzuje aj na ostatné trendy za uplynulý rok, či už to bol quiet quitting alebo čerstvejšie Bare Minimum Mondays.

Všetky spája jedna vec: mladí ľudia prioritizujú oddych a mentálne zdravie. Nechcú sa pretrhnúť v práci, nechcú tráviť čas s ľuďmi, ktorých úprimne nemajú radi a radšej budú doma a mať svoj svätý pokoj.

Dokonalý víkend s minimálnym pohybom?

Menej stresu, menej úzkostí a viac oddychu. To si želá mladá generácia, a pravidelne nám to pripomína cez rôzne trendy vecí, ktoré robia aj všetci ostatní, len im nenapadlo nejako to nazvať. Počas bed rotting môžeš jesť, čítať, sledovať telku či hovoriť s niekým online alebo cez telefón.

Viacerí odborníci varujú, že hoci trošku „hnitia“ v posteli je v poriadku a každý to z času na čas môže potrebovať, netreba to preháňať. Pohyb, spoločenské aktivity či práca, ktorá nám dáva zmysel, sú pre ľudské zdravie tiež dôležité. Psychologičky pre CNN varujú, že nutkanie ostať v posteli a úplne sa vyhýbať životu môže byť nielen prejavom únavy, ale aj vážnejších psychických ťažkostí, ktoré si zaslúžia pozornosť profesionála.

Navyše, ľudské telo potrebuje aj pohyb, a prehnane dlhý pobyt v posteli by mohol rozhodiť tvoj spánkový cyklus. Ak si chceš trošku pomôcť a chceš v posteli naozaj aj spať, nielen existovať, tak tento článok ti poradí, ako zaspať do dvoch minút.