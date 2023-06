Godzilla Ramen je nový taiwanský gastro trend. Neuveríš, čo obsahuje

V predajni s ázijskými rezancami Witch Cat Kwai v meste Douliu na juhu Taiwanu môžeš ochutnať pokrm, ktorý len tak niekde nenájdeš – polievku s krokodílím stehnom, ktorú majiteľ nazval Godzilla Ramen.

Majiteľ reštaurácie Chien pre CNN Travel povedal, že polievka pozostáva z prepeličích vajec, bravčového mäsa, mladej kukurice, zo sušených bambusových výhonkov, z čiernych húb, rybej pasty a navrchu je krokodílie stehno.

Jedna ťa vyjde približne na 44 eur. Ak by si chcel toto jedlo ochutnať, musíš sa zapísať na čakaciu listinu. Tá je momentálne plná až do konca augusta.

Taiwan restaurant serves "Godzilla Ramen" that comes served with a full crocodile leg sticking out of it. pic.twitter.com/KGLXt3TlFr