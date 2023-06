V Číne ochutnáš „najtvrdšie jedlo sveta“. Jeho hlavnou ingredienciou sú kamene

Ak raz navštíviš provinciu Chu-pej vo východnej Číne, daj si dobrý pozor na to, čo si objednáš v stánku s pouličným občerstvením. Miestnou streetfoodovou špecialitou je tam pokrm „suodiu“, na ktorom si môžeš veľmi ľahko vylámať zuby – jeho hlavnou ingredienciou sú totiž kamene.

Tieto „čínske smažené kamienky“ predajcovia opekajú na grile s chilli olejom, cesnakovou omáčkou, strúčikmi cesnaku a nakrájanými paprikami. Jedlo sa podáva v malých škatuliach vo veľkosti dlane a v prepočte stojí niečo vyše 2 eurá.

Suodiu, a Chinese stir-fry dish dating back hundreds of years, is being called "the world's hardest dish." pic.twitter.com/aTMAqR2lwZ