Vytvor si letné tričko s vlastnou potlačou

Ideš na dovolenku či letnú párty? Vytvor si tričko s vlastnou potlačou online.

Tričko s vlastnou potlačou na leto a dovolenku

Vytvoriť si tričko s vlastnou potlačou online bude u nás hračka. Máme totiž kopec motívov. Ak sa ti však žiadny nezapáči, to nevadí. Vždy si môžeš vytvoriť vlastné tričko s nápisom či fotkou. Stačí si zvoliť typ produktu, hodí ťa to do kreatora, kde si vytvoríš vlastnú potlač, zvolíš množstvo a odošleš objednávku.

Potlač na dámske letné tričko

Moderné, štýlové a zároveň ženské – také by mali byť dámske letné a plážové tričká. Každá má však svoj vkus, preto si s vlastnou potlačou udržíš svoj osobitý štýl. Väčšina však dá za pravdu, že k letu patria hlavne farby, ktoré osviežia tvoj letný šatník. Potlačiť si môžeš napríklad farebný obrázok svojej obľúbenej dovolenkovej destinácie alebo tej, na ktorú sa chystáš.

Potlač na pánske letné tielko

Aj keď sa v lete muži radi premávajú hore bez, nejde to tak spraviť vždy. A keď už ťa slnko núti niečo si obliecť, tak si nadizajnuj pánske letné tielka alebo plážové tričká s vlastnou potlačou. Pri výbere trička nestrácaj čas prehľadávaním rôznych stránok, svoju predstavu o tričku si môžeš vytvoriť na puppynatore za pár minút. A keď sa zaregistruješ, budeš ho mať dokonca o 5 % lacnejšie. Skvelým tipom na potlač letného tielka je fotka s textom z tvojej najlepšej dovolenky.

Potlač trička na párty

K letu jednoznačne patria rôzne párty, či už súkromné s priateľmi, alebo tie verejné. Keď na takú párty prídeš, pritiahni na seba všetky pohľady, potlač trička s vlastným dizajnom ti pri tom rozhodne pomôže. Buď ho spravíš originálne svojpomocne, alebo si vyberieš z tisícky hotových dizajnov.

Potlač na rodinné letné tričká

Keď sú prázdniny a dovolenky v plnom prúde, treba si to užiť naplno. Keď niekam vyrazíte na rodinnú dovolenku, nezabudnite si pribaliť zopár originálnych letných tričiek. Pretože rodinná dovolenka si zaslúži originálne rodinné tričká, nech všetci vedia, že ste spolu. A všetky si môžeš zaobstarať a vytvoriť u nás.

Detské tričká na leto

Na detských tričkách na leto a letnú dovolenku nesmie chýbať veľa farieb. Deti si leto užívajú najviac, sú to predsa dva mesiace bláznenia. A originálne tričká s letným motívom budú milovať rovnako ako leto. Vytlačiť si môžeš dať čokoľvek, od nápisov, ako napríklad Veľký milovník leta v malom tričku!, cez rôzne obrázky symbolov leta (zmrzlina, slnko) až po fotky. Ak náhodou budeš mať problém s odstránením pozadia, za 5 € to vybavíme za teba.

Potlač šiltovky s letným motívom na dovolenku

Nemieniš len tak sedieť doma, naopak, chceš si užívať leto a dovolenku plnými dúškami pri rôznych aktivitách. Na aktívnu dovolenku sa ti zíde potlač šiltovky s tvojím logom alebo nápisom. Na rôzne letné aktivity prinášame tipy na potlač oblečenia. Zvlášť špeciálny tip je potlač fotky z najlepšieho dovolenkového (napríklad ak si plával s delfínmi) alebo adrenalínového zážitku, prípadne fotky z tvojej najlepšej dovolenky. Doplniť k tomu môžeš nápis Všetko, čo potrebujem, je láska SLNKO, MORE, PLÁŽ!