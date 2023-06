FOTO: Byt v Bratislave je plný čistých línií a denného svetla. Zaujme ťa polyfunkčná miestnosť, drevená podlaha a obrovský šatník

Vďaka šikovnému riešeniu je plocha 80 štvorcových metrov multifunkčne využitá.

Vďaka štúdiu Kuklica–Smerek vznikol minimalistický priestor s rozmerom 80 štvorcových metrov, ktorý sa pýši neutrálnymi farbami aj dostatkom denného svetla. Dominujú mu čisté línie a surový materiál. Na prvý pohľad ťa zaujme obrovský šatník, ktorý je hlavným vizuálnym prvkom bytu.

„Klient pracuje striedavo v zahraničí a na Slovensku, potreboval vytvoriť pre seba zázemie v Bratislave. Požiadaviek z jeho strany nebolo veľa, no chcel mať možnosť príležitostného ubytovania celej rodiny na víkendy či prázdniny v Bratislave,“ približuje projekt architekt Kuklica.

Zdroj: Archív: Kuklica—Smerek/Matej Hakár

Priestor je plne využitý, večer má intímnu atmosféru

Pri riešení tohto projektu sa architekti snažili vytvoriť priestrannú polyfunkčnú miestnosť. Tá je v byte orientovaná smerom do ulice. Spálňa ako úžitkový priestor je tak posunutá do tichého dvora. Hrali sa hlavne s dispozičným riešením, a preto je plocha rozumne využitá v každom smere. V priestore zbytočne nič nezavadzia a všetko má svoje miesto.

Byt je plný zaujímavých a hlavne praktických riešení. Vďaka „triku“ s dizajnovými závesmi vznikla tzv. izba v izbe. Tá má slúžiť hlavne na prespávanie pre deti. Nachádza sa v otvorenej miestnosti spolu s kuchyňou. Touto zmenou sa im podarilo vytvoriť veľkorysý obytný priestor, ktorý je obyvateľom bytu k dispozícii počas celého dňa.

„Špecifická atmosféra hlavného priestoru vo večerných hodinách je dosiahnutá aj netradičným spôsobom umiestnenia svetiel. Skryté reflektory na vstavanom nábytku nepriamo osvetľujú priestor a tvoria intímnu a relaxačnú atmosféru,“ hovorí architekt.

Zdroj: Archív: Kuklica—Smerek/Matej Hakár

Skriňa pozdĺž celého bytu spĺňa niekoľko funkcií

Vizuálne dominantným prvkom, ktorý ti hneď padne do oka (aj keď jeho dizajn je veľmi nenápadný), je skriňa umiestnená pozdĺž celého bytu. Nad týmto kusom nábytku sú osadené strešné svetlíky (architektonický prvok určený na presvetlenie priestoru – pozn. red.), ktoré prepúšťajú prirodzené svetlo aj do iných častí bytu. Skriňa je orientovaná súčasne do chodby aj obytnej miestnosti a oddeľuje tieto dva priestory. Spĺňa funkciu kuchyne, úložného priestoru, knižnice a šatníka.

Harmóniu bytu nerozbíja žiadny výrazný farebný prvok. Neutrálne farby dopĺňajú len zelené rastliny, ktoré sa nachádzajú najmä v spoločenskej miestnosti, dubová drevená podlaha či kuchynský nábytok. Architekti pracovali s materiálom v tom najsurovejšom stave, to znamená, že mal iba základnú povrchovú úpravu.

„Snažili sme sa zanechať im čo najväčšiu autenticitu a jednoduchosť. Omietka je takisto bez farebnej úpravy, v kuchyni je nerez, v celom byte je dubová podlaha a aj nábytok je v prírodných odtieňoch,“ hovorí Kuklica. Všetko okrem stoličiek, nočných stolíkov a gauča bolo vyrobené na mieru. Pri tomto projekte ich nezaskočili výrazné komplikácie a proces tvorby prebiehal relatívne hladko. Celá realizácia trvala približne rok.

Výsledok si pozri v galérii.