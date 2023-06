Existujú „modré gule“ a naozaj ťa môžu bolieť genitálie, ak zažiješ vzrušenie bez orgazmu? Veda pozná odpoveď

Možno ťa prekvapí, že aj ženy môžu nepríjemné pocity až bolesti zažívať. Ale menej často nútia svojich partnerov pokračovať v sexe len preto, aby sa bolesti vyhli.

Máme to čierne na bielom. Ani len nepohodlie či bolesť známe ako modré gule nie sú dosť dobrý dôvod na to, aby pár pokračoval v sexuálnej aktivite, ak jedna strana nechce.

Podľa štúdie publikovanej v magazíne Sexual Medicine sa tzv. modrých gúľ obáva veľa mužov a využívajú to ako argument na pokračovanie v sexe bez ohľadu na to, či to ich partnerka chce. Väčšina opýtaných žien vedeckému tímu potvrdila, že už boli týmto argumentom donútené k sexu, keď ho nechceli.

Paradoxne pritom nepohodlie až bolesť, v prípade, že dôjde k vzrušeniu, ale nie k orgazmu, môžu zažívať aj ľudia s vulvou, nielen ľudia s penisom (vedkyne to nazývajú modrá vulva). Muži zahrnutí v štúdii však nátlak zo strany žien zažívali v menšej miere.

Muži zažívajú mierne bolesti, aj to len zriedkavo

Vedkyne analyzovali odpovede od 1 483 mužov a 1 138 žien, pričom im položili tri hlavné otázky: či veria, že fenomén modrých gúľ/modrej vulvy existuje, či ho zažili, a ak áno, ako často a ako závažné to bolo, a napokon, či ich niekedy niekto nútil k sexuálnej aktivite práve z dôvodu, že sa druhá strana obávala bolesti v prípade, že nebudú pokračovať.

Zistili, že takmer polovica mužov verila, že fenomén modrých gúľ existuje, a viac ako polovica (56 %) zažila aj nejakú bolesť v prípade, že prežívali sexuálne vzrušenie, ale nedošlo k sexuálnemu uvoľneniu. Závažnú bolesť však ohlásilo len necelých 7 % opýtaných, väčšinou zažívajú miernu bolesť.

Okrem toho, dohromady 80 % mužov v prieskume tvrdí, že bolesť zažívajú zriedkavo alebo veľmi zriedkavo. Nejde teda až o taký rozšírený problém, ako sa to z rôznych lifestylových magazínov mohlo zdať.

3,7 % opýtaných mužov zažilo zo strany partnerky alebo partnera nátlak na pokračovanie v sexuálnej aktivite, pričom druhá strana ako argument použila práve obavu z bolesti.

Zdroj: Pexels/@cottonbro

Aj ženy môžu zažívať bolesť

Na druhej strane, len okolo 30 % opýtaných žien verí, že modré gule alebo modrá vulva sú skutočné (a ďalších 41 % označilo, že si nie sú isté). Bolesť vulvy alebo klitorisu pri priblížení sa k orgazmu (ktorý napokon nedosiahli) zažíva 42 % respondentiek (ako zaujímavosť dodáme, že len 3,7 % opýtaných odpovedalo, že vždy zažijú orgazmus, a tak pre nich modrá vulva nikdy nie je problém).

Zriedkavo alebo veľmi zriedkavo sa s touto bolesťou stretáva dohromady 76 % opýtaných žien a drvivá väčšina (skoro 84 %) v takých prípadoch zažíva len miernu bolesť. Tlak na pokračovanie v sexe však zažilo až 40 % žien, pričom dotlačené k tomu boli práve argumentmi o bolesti, ak druhá strana nevyvrcholí.

Je teda výrazný rozdiel medzi pohlaviami v tom, kto používa fenomén modrých gúľ alebo vulvy na presvedčenie druhej strany častejšie. Ženy čelia nátlaku na sex viac ako muži, pričom obom pohlaviam „hrozí“ bolesť.

To však nie je všetko.

Vedecký tím pod taktovkou psychologičky Samanthy Levang dospel k záveru, že s pocitmi nepohodlia a bolesti vedia ľudia niečo spraviť sami bez toho, aby druhú stranu zmanipulovali k sexuálnym aktivitám. Okrem samotného orgazmu pri sexe totiž úľavu prináša aj masturbácia, meditácia, cvičenie, teplo či chlad a čas. Jednoducho to človek môže aj prečkať. Nepohodlie ustúpi a trvalé následky to nemá.

Obava z bolesti podľa vedeckého tímu nie je oprávneným dôvodom na pokračovanie v nechcenej sexuálnej aktivite.