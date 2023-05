Viac než 300 miliónov ľudí zažíva úzkosť či depresiu. Duševné zdravie nemusí byť tabu

Na svoje problémy nemusíš byť sám.

Smútok, nízke sebavedomie, neustále pochybnosti, časté zmeny nálad, konflikty v rodine, nervozita či nepokoj, ktoré ti nedovolia uvoľniť sa. Spoznávaš sa v niektorom z týchto problémov? Nie si sám. Problémy v oblasti duševného zdravia trápia väčšinu mladých ľudí. Z nedávneho prieskumu totiž vyplýva, že každý druhý mladý Európan trpí núdzou v oblasti starostlivosti o duševné zdravie.

Dôvodom bola najmä pandémia, ktorá nás prinútila izolovať sa. Mladí ľudia tak prišli o možnosť stretávať sa s priateľmi, takže zostali sami so svojimi myšlienkami a problémami. Mnohí ľudia tak nadobudli pocit, že sú na svoje trápenie celkom sami. To však nie je pravda. Ak máš pocit, že niečo nie je v poriadku, môžeš požiadať o pomoc.

Nevieš, na koho sa obrátiť? Kontaktuj Ligu za duševné zdravie. Zdroj: L'Oréal

Aby sa starostlivosť o duševné zdravie dostala do povedomia čo najviac mladých ľudí, predstavila značka Maybelline kampaň s názvom Brave Together. Kampaň vychádza z myšlienky, že každý z nás si zaslúži cítiť sa sebavedome. Sebavedomie však vychádza zvnútra, na čo poukazuje aj značka dekoratívnej kozmetiky. Rovnako ako krása. Cieľom kampane je destigmatizovať úzkosti a depresie a ukázať, že prvý krok ti môže zmeniť život. Vďaka odvahe vyhľadať odbornú pomoc sa dnešok môže stať prvým dňom, keď sa budeš cítiť lepšie.

Kampaň na podporu ľudí zažívajúcich úzkosť a depresiu vznikla v spolupráci s komunitou odborníkov, ako aj s ľuďmi, ktorí si podobnými problémami sami prešli. Ak aj teba trápia duševné problémy alebo máš pocit, že si sa ocitol v slepej uličke, neboj sa požiadať o pomoc Ligu za duševné zdravie.

Úzkosti aj rodinné konflikty

Väčší stres, nervozita, úzkosti či pocit, že sa na teba všetko valí. Možno si to zaznamenal aj vo svojom okolí. Duševné zdravie detí a mladých ľudí sa v posledných rokoch zhoršuje, na čo upozorňujú aj odborníci. Čoraz viac ľudí trápia psychické problémy, úzkosti, depresie či poruchy príjmu potravy. WHO uvádza, že depresiou trpí zhruba 280 miliónov ľudí a úzkosť zažíva viac než 300 miliónov ľudí. Časté sú aj konflikty v rodinách, ktoré môžu viesť k vzniku ďalších problémov. Za nárastom psychických problémov stojí nielen pandémia a s ňou spojená izolácia. Horšie psychické zdravie mladých ľudí je spôsobené aj zvýšeným stresom či stále väčšími nárokmi: „Zvýšené nároky okolia, tlak, znížená odolnosť voči stresu a záťažovým situáciám, izolácia počas covidu,“ menuje Mgr. Regina Jandová, špecialistka PR a komunikácie českej Linky bezpečia.

Tematika samovrážd, sebapoškodzovania, depresií, úzkostí a ďalších psychických porúch patrí k piatim najčastejšie riešeným problémom na Linke bezpečia.

Psychické problémy tvoria viac ako tretinu tém, s ktorými deti a dospievajúci kontaktujú českú Linku bezpečia. Najčastejšie sa na odborníkov obracajú problémami, ako sú depresie, úzkosti, sebapoškodzovanie či suicidálne správanie. „Nárast sme zaznamenali v oblasti šikany, a to až 14 %. Mladí ľudia nás viac kontaktujú aj s problémami týkajúcimi sa domáceho násilia a porúch príjmu potravy,“ opisuje Jandová a dodáva, že v súvislosti s vojnou na Ukrajine dramaticky stúpli aj volania týkajúce sa strachu z vojny. Kým v roku 2021 Linku bezpečia kontaktovali s touto témou dvaja ľudia, v minulom roku to bolo viac než 190 ľudí.

Hádky s rodičmi, konflikty v partii alebo pocit osamelosti a nepochopenia. Našiel si sa v niektorom z týchto problémov aj ty? Problémy v medziľudských vzťahoch tvoria druhú najpočetnejšiu skupinu problémov, s ktorou sa na Linku bezpečia mladí ľudia obracajú. „Sú to najmä problémy v rodinnej komunikácii, nepochopenie zo strany rodičov a strach z reakcie rodičov. Osobné témy zahŕňajú napríklad somatické problémy, ale aj osamelosť, potrebu verbálneho kontaktu či tému znásilnenia.“

Duševné zdravie už nie je tabu

Dobrou správou je, že záujem o duševné zdravie narastá. Kým v minulosti bola návšteva psychológa považovaná za prejav slabosti či choroby, dnes je to inak. Mladí ľudia sa o svoje psychické zdravie zaujímajú čoraz viac. O tom, že vyhľadať odbornú pomoc nie je hanba, sa snažia šíriť osvetu aj pracovníci českej Linky bezpečia. Z ich skúseností vyplýva, že predsudky a mýty, ktoré zväzovali staršiu generáciu, sa konečne rúcajú.

„Ľudia si uvedomili, že nemáme len fyzické zdravie, ale aj to duševné a je potrebné sa oň starať. V prípade mladej generácie už nie sú také zreteľné predsudky. Keď sa obrátim na psychológa, už to nie je hanba a nemusím to tajiť. Mladí ľudia nemajú problém navštíviť psychológa alebo psychoterapeuta a na svojich problémoch pracovať,“ vysvetľuje Jandová.

Na vznik psychických ťažkostí má vplyv kombinácia mnohých faktorov, ako sú dedičné predispozície, zážitky z detstva, traumy, výchova či záťažové situácie.

Táto zmena je spôsobená najmä tým, že sa o duševnom zdraví začalo hovoriť nahlas. Mnohé známe osobnosti či influenceri sa už netaja návštevami psychológa a zo starostlivosti o psychické zdravie sa stal zdravý trend súčasnosti. „Medzi mladšou generáciou sa hovorí o duševnom zdraví, dokážu požiadať o pomoc a obrátiť sa na odborníkov,“ odpovedala Jandová na otázku, ako sa zmenil prístup ľudí k duševnému zdraviu.

Zdroj: L'Oréal

Pomáha aj anonymita

Ak ťa niečo trápi či bolí, prvý krok je častokrát najťažší. Nájsť v sebe odvahu a odhodlanie k riešeniu problému môže byť tou najnáročnejšou časťou cesty. Možno sa aj ty trápiš strachom, hanbou či pocitom, že si na svoje problémy sám. S podobnými pocitmi bojuje mnoho mladých ľudí. „Mladí ľudia môžu zažívať pocity hanby, obavy z odmietnutia alebo strach z vlastných emócií. Môžu sa báť, že budú počas hovoru plakať. Môžu mať pocit, že ich problém nie je dostatočne vážny alebo bude bagatelizovaný,“ opisuje Jandová.

V rámci prevencie sa snažíme vysvetľovať deťom a dospievajúcim, že je dôležité požiadať o pomoc.

Zároveň povzbudzuje mladých ľudí na to, aby sa o svojich problémoch nebáli a nehanbili hovoriť. „Akýkoľvek má riešenie a vy na to nemusíte zostávať sami.“ Anonymná Linka dôvery môže byť bezpečným štartom tvojej cesty za zlepšením duševného zdravia. Odborníci sa ťa nebudú pýtať na meno, nikto neuvidí tvoje telefónne číslo ani miesto, odkiaľ voláš.

Kde hľadať pomoc?

Našiel si sa v niektorom z problémov alebo ťa trápi niečo iné? Nezostávaj na svoje problémy sám a obráť sa na niekoho, komu dôveruješ. Či už to budú tvoji rodičia, starí rodičia, kamaráti, alebo odborník z Ligy za duševné zdravie. Vedz, že prvý krok je ťažký, no môže zmeniť tvoj život. Ak ťa niečo trápi, nemlč. Rozprávaj o svojich pocitoch, a ak cítiš potrebu, vyhľadaj odbornú pomoc. Inšpirovať ťa môžu aj príbehy ľudí, ktorí sa rozhodli urobiť prvý krok a vyhľadali odbornú pomoc.