13 produktov, ktoré Saša Orviská používa pravidelne: kompletný zoznam aj s cenami

Líčenie len podčiarkne tvoju krásu. Základom je dobrá kozmetika.

Do ďalšieho dielu Make up & Gossip si profesionálna vizážistka Linda Gunišová pozvala moderátorku a influencerku Sašu Orviskú. Popri rozhovoroch o živote a spoločných cestách po svete sa s tebou podelia o profi tipy na líčenie skincare. Toto sú produkty, ktoré použili vo videu. Pri niektorých nespomíname značku, len druh produktu, pretože značky v týchto kategóriách neurobia až taký veľký rozdiel. Finálny prirodzený look dosiahneš s tým, čo už doma máš.

Všetky produkty z nášho seriálu Make-up & Gossip, ale aj viac článkov o mejkape a tipy na dobré značky nájdeš na Refresheri v sekcii Make-up.

Diego Dalla Palma: Revitalizing Toner

Pleťová voda alebo tonikum talianskej značky Diego Dalla Palma je prvým krokom po čistení. Pripravuje pleť na ďalšie kroky v rutine a má hydratačný účinok.

Saša odporúča aj micelárne čistiace mlieko z rovnakého radu, ktorým sa zvykne odličovať. Je jemné, vhodné aj na použitie okolo očí a nevysušuje. Po mlieku použi toner a po vstrebaní pokračuj sérami a krémami.

Cena: 36 €

Zdroj: Diego Dalla Palma

Image Skincare: očný krém The MAX

Očný krém určený na opuchy, tmavé kruhy a vrásky. Obsahuje peptidy a kmeňové bunky rastlinného pôvodu a prispieva nielen k hydratácii a zjemneniu známok starnutia, ale aj chráni pred vonkajšími vplyvmi.

Cena: 75 €

Zdroj: Image Skincare

Image Skincare: hydratačný krém Vital C

Výživný krém, ktorý intenzívne hydratuje a zanecháva jemnú a hladkú pokožku. Je vhodný na suchú alebo dehydrovanú pokožku. Vitamín C, ďalšie antioxidanty a peptidy v zložení podporujú pevný a pružný vzhľad pleti. Pomáha aj pri prevencii známok starnutia.

Cena: 85 €

Zdroj: Image Skincare

Image Skincare: krém na krk The MAX

Spevňujúci krém určený na krk a dekolt zmierňuje vrásky a navracia pleti pružnosť. Zlepšuje vzhľad jemných vrások a rýh na krku, pomáha „skrepovatenej“ a vysušenej pleti, ktorú intenzívne hydratuje.

Cena: 94 €

Zdroj: Image Skincare

Prášok Just Pearls

Perlový prášok patrí medzi Sašine obľúbené produkty. Použiť ho môžeš lokálne na vyrážky a štípance (pomocou kvapky vody vytvor pastu a nanes na postihnuté miesta) alebo ho môžeš použiť ako púder na tvár. Jemný prášok je vyrobený z pravých sladkovodných perál, má antibakteriálny účinok a redukuje mazotvorbu.

Cena: 35 €

Zdroj: Pop Up Store

Hairplus: sérum na mihalnice

Populárne sérum podporuje rast mihalníc a má na to aj klinické výsledky. Obsahuje komplex biopeptidov, ktoré riasy zhusťujú a predlžujú, výsledok sa dostaví po 2 – 3 mesiacoch denného používania. Rýchlo zasychá a neštípe, použiť ho môžeš aj na obočie.

Cena: 80 €

Zdroj: Fann

Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter

Jeden z najpopulárnejších produktov na svete mal istý čas celú instagramovú beauty komunitu v hrsti. I keď iba jemne prekryje nedokonalosti, pôsobí ako tekutý Photoshop a pleť rozjasňuje (ideálne na červený koberec v Hollywoode). Použiť ho môžeš ako podkladovú bázu alebo samostatne a v prípade potreby zvýšiť krytie korektorom.

Cena: 49 €

Ak chceš, môžeš ušetriť a nahradiť tento produkt lacnejším variantom Halo Glow Liquid Filter značky e.l.f. za 16 €. Pre viac tipov, ako nahradiť luxusnú kozmetiku, aj s konkrétnymi produktmi klikni sem.

Zdroj: Mecca

Max Factor Pan Stick

Vysokokrycí tuhý mejkap použila Saša lokálne ako korektor na vyrážky a nedokonalosti. Ľahko sa aplikuje a dobre sa rozotiera, pod oči však nie je ideálny, pretože je veľmi hutný a kožu v očnom okolí môže vysušiť.

Cena: 13 €

Zdroj: Notino

Sypký mejkap Bare Minerals

Po podkladovej báze a korektore pleť Saša ešte prepudrovala. Tento zmatňujúci púdrový mejkap s pridanou slnečnou ochranou (SPF 15) je extrémne ľahký a ideálny na jemné denné líčenie či „no makeup makeup“ look. Aj keď je to púder, nevysúša pleť a prekrýva nedokonalosti a začervenanie.

Cena: 40 €

Zdroj: Značkové výrobky

Špirála Bobbi Brown Eye Opening

Predlžujúca špirála ti zvýrazní a „otvorí“ oči, ako napovedá aj názov. Riasy natočí a zafarbí intenzívnou čiernou, zahustí ich, ale nezlepí. Sľubuje výdrž aspoň 8 hodín.

Cena: 34,50 €

Zdroj: Bobbi Brown via ASOS

Ceruzka na obočie Patrick Ta

Patrick Ta má na sociálnych sieťach v poslednom období veľký hype a výnimkou nie je ani jeho ceruzka na oči. Má gélovú konzistenciu, ktorá dobre kĺže, a extrémne tenký hrot, s ktorým si dokážeš nakresliť vláskované, prirodzene vyzerajúce obočie. Zloženie je vodoodolné a dlhotrvácne.

Cena: 26 €

Zdroj: Patrick Ta

Ak hľadáš cenovo dostupnejšie, no stále kvalitné produkty na obočie, klikni sem. Nájdeš tam tipy nielen na gély, ale aj pomády, ceruzky či tekuté a púdrové produkty pre dokonalé obočie.

Očný tieň Sephora

Výhoda trblietavých očných tieňov je, že k nim nepotrebuješ ani štetec, ani linku a ani nejakú extra zručnosť. Jednoducho len pridaj trochu farby a žiary do stredu viečka a rozotri. Tieň môžeš okrem viečok použiť aj na lícne kosti ako rozjasňovač, vyberaj odtieň, ktorý pasuje k tvojej farbe pleti.

Tie zo Sephory sú cenovo dostupné a veľmi pigmentované.

Cena: okolo 8 €

Zdroj: Sephora

Gélová maskara na obočie Essence

Priesvitná gélová maska prečeše a zafixuje obočie. Vydrží celý deň a môžeš produkt použiť aj cez ceruzky a tiene na obočie, nerozmaže ich.

Cena: 2,15 €

Zdroj: dm drogerie markt

Chceš vedieť, akú autonehodu zažili Linda a Saša v Indii, čo si dala Saša chirurgicky upraviť na svojej tvári a prečo sa nerada líči? Odpovede na tieto otázky, ako aj celý postup toho, ako si vytvoriť jednoduchý mejkap, nájdeš vo videu nižšie.