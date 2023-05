Star Wars: Jedi Survivor je technická katastrofa. Experti ju označili za najhorší PC port roka a problémy má aj na konzolách

Hra Star Wars Jedi: Survivor má veľké technické problémy a na konzolách funguje v žalostnom rozlíšení.

Star Wars Jedi: Survivor je očakávaná AAA hra od vydavateľa EA a vývojárov zo štúdia Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order). Pokračovanie podarenej akcie vyšlo po tri a pol roku od jednotky a je to cítiť. Moderné AAA hry si vyžadujú viac času na výrobu. Kratší čas vývoja sa odzrkadlil na kvalite tohto titulu pri vydaní.

Hra trpí množstvom technických problémov až do bodu, keď pravidelne padá (vypne sa) a hráči tak strácajú postup v príbehu. Titul trpí aj ďalšími chybami, ako napríklad dverami, ktoré sa nedajú otvoriť, takže sa nedá postúpiť v príbehu. Na Steame je množstvo negatívnych recenzií hráčov, ktorým prekáža technický stav.

Nezáleží pri tom, na akom silnom hardwari ju spúšťajú. Vývojári hru nedostatočne optimalizovali. Experti na technické stavy hry a herné technológie z Digital Foundry označili hru za najhorší AAA PC hru tohto roka a to už je čo povedať, keď vyšli aj také problematické kúsky ako Wild Hearts či The Last of Us (počítačový port sa vôbec nepodaril).

Zdroj: Electronic Arts/propagačný materiál

Hra má veľké problémy aj na konzolách. V móde zameranom na krajšiu grafiku hra funguje v 30 snímkach za sekundu a s dynamickým rozlíšením od 972p do 1242p (v priemere tak ide v „polovičnom 4K“. V móde zameranom na frame-rate hra funguje v 60 snímkach za sekundu, avšak s rozlíšením 648p až 864p, pričom technológia FSR 2 toto číslo navyšuje na 1440p. Ide o jedno z najhorších rozlíšení modernej, veľkej hry na PS5, ak nie vôbec najhoršie.

Vývojári alebo vydavateľ (ťažko povedať, ktorá strana odmietla na hre pracovať dlhšie, aby vyšla v lepšom stave) sa teda vôbec nepoučili. Už prvá časť s názvom Star Wars Jedi: Fallen Order vyšla vo veľmi zlom technickom staves množstvom chýb, a tak každý očakával, že na pokračovaní si už tvorcovia dajú záležať.

The run of distressingly poor PC ports continues - and Star Wars Jedi: Survivor is the worst we've seen so far this year. Here's the @Dachsjaeger breakdown: https://t.co/M7etHQQzhkpic.twitter.com/XrRcdAV2jA — Digital Foundry (@digitalfoundry) April 29, 2023

Namiesto toho je hra občas nehrateľná a hráči musia čakať týždne, kým ju tvorcovia opravia. Najnovší opravný patch pritom vyšiel dnes a ďalšie budú nasledovať v ďalších dňoch a týždňoch.

Vydavateľská spoločnosť EA sa za stav hry ospravedlnila ešte v piatok, ale hráčom to nie je veľa platné. Obzvlášť, keď je jasné, že o týchto problémoch tvorcovia vedeli dávno pred vydaním a napriek tomu hru vydali v zlom stave.