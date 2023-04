Bizarný prípad z Francúzska: Dvojročné dieťa si strčilo do nosa tabletku extázy, ktorú našlo v maminej škatuli

Dievčatko prejavovalo znaky intoxikácie, a tak jeho mama zavolala záchrannú službu. Prípad sa odohral vo francúzskom Toulouse.

Dvojročné dieťa sa dostalo na jednotku intenzívnej starostlivosti po tom, čo mu v nose uviazla tabletka extázy. Bizarný prípad, ktorý sa udial v meste Toulouse na juhu Francúzska, podrobne opísal lekársky tím v novej správe časopisu Archives de Pédiatrie.

Batoľa siahlo do škatule nad chladničkou, v ktorej matka skladovala tabletky extázy, a jednu z nich si strčilo do nosa. Matke sa podarilo odstrániť časť tabletky, ale dievčatko už prejavovalo znaky intoxikácie. Matka preto rýchlo zavolala záchrannú službu.

Na detskej pohotovosti lekári zistili, že dieťa vykazovalo znaky rozrušenia, malo vysoký krvný tlak, zrýchlený tep a rozšírené zreničky. Previezli ho preto na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde sa ukázalo, že má pozitívny test na 3,4-metyléndioxymetamfetamín (MDMA), teda extázu.

Lekári si dievčatko nechali v nemocnici cez noc a podávali mu infúzie. Na druhý deň sa jej životné funkcie vrátili do normálu. Neboli potrebné žiadne lieky a dievča sa úplne zotavilo.

Dieťa zverili starej mame

„Neúmyselná akútna intoxikácia narkotikami môže byť výsledkom závažného zanedbania rodičovskej starostlivosti. To musí viesť ku kolegiálnemu rozhodnutiu predložiť súdnu správu so žiadosťou o určenie opatrení na ochranu dieťaťa,“ píše sa v lekárskej správe. Po predložení správy súd zveril dievča do zákonnej starostlivosti jej starej matky.

„Nasálne zavedenie tablety extázy u malého dieťaťa môže viesť k rovnakej intoxikácii ako pri užití cez ústa, a to pri rovnakom množstve,“ dodali lekári.