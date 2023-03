Do tejto obľúbenej prímorskej destinácie sa Slováci už čoskoro dostanú vlakom. Jazdiť bude trikrát týždenne

Do chorvátskej Rijeky sa teraz dostaneš pohodlne z Česka aj zo Slovenska. K Jadranskému moru ťa rýchlo dopravia vlaky spoločnosti RegioJet.

Chorvátsko je dlhodobo jednou z najobľúbenejších letných destinácií Slovákov aj Čechov. Takisto sa stáva čím ďalej, tým viac populárnym aj cestovanie na dovolenku vlakom. Vyhneš sa tak zodpovednosti viesť vozidlo dlhé hodiny, ale aj skorému vstávaniu či čakaniu na letisku.

„Dovolenka v Chorvátsku bude od tohto roka pre návštevníkov ešte jednoduchšia. Vďaka vstupu krajiny do eurozóny budú v letoviskách platiť turisti namiesto chorvátskych kún eurom a vďaka voľnému pohybu osôb vo vnútri schengenského priestoru už nečakajú na turistov kontroly na hraniciach,“ hovorí Aleš Ondrůj, produktový a marketingový riaditeľ Čedoku, cestovnej kancelárie, ktorá ponúka zájazdy do Chorvátska.

Do Chorvátska sa už čoskoro dostaneš aj priamym vlakovým spojením spoločnosťou RegioJet. Vlaky budú v tomto roku premávať zo Slovenska a z Českej republiky až do chorvátskej Rijeky trikrát týždenne, každý utorok, piatok a nedeľu. Súprava zložená z celkovo pätnástich vozňov ponúkne turistom vagóny s lôžkovými kupé alebo so štandardnými sedadlami.

Spojenie bude štartovať z Prahy a zastavovať v staniciach: Kolín, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a od 1. júla 2023 v Pardubiciach. Vlaky budú následne pokračovať po trase cez Brno, Břeclav aj Bratislavu. Zákazníci môžu využiť v priebehu cesty na palube výhodné občerstvenie, dobíjanie elektronických zariadení, pripojenie na internet a ďalšie služby.

Cestovná kancelária Čedok spúšťa predaj vlakových zájazdov so spiatočnými lístkami, ubytovaním a transfermi. Viac informácií sa dozvieš na ich stránke.