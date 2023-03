Počas Air Max Day Footshop predstavil exkluzívny model Nike Air Max 1 z roku 1986

Vieš, čo predchádzalo vzniku týchto slávnych tenisiek?

Keď si ľudia obľúbia nejakú vec, vyhradia pre ňu špeciálny deň. V podstate je to zámienka, aby sme si ju mohli aspoň raz v roku bez výčitiek užiť. Tak vznikol medzinárodný deň pizze, mliečnej čokolády alebo napríklad lízaniek. Svoj deň však majú aj najobľúbenejšie tenisky. Air Max Day slávime 26. marca na počesť legendárneho modelu Nike Air Max 1. Je to nielen oslava módy a príležitosť zohnať kultové sneakers v pôvodnom prevedení, ale aj ukázať silu menších neúspechov v kreatívnom procese. Príbeh o vzniku modelu, ktorý spôsobil revolúciu vo svete tenisiek, totiž začína práve jedným veľkým zlyhaním.

Od zlyhania k najúspešnejšiemu modelu tenisiek

Príbeh „Air Maxov“ začína už v roku 1985, keď sa Tinker Hatfield pustil do práce na vlastnom dizajne tenisiek. Jedinou podmienkou bolo, že v návrhu musí použiť technológiu Air, ktorá vtedy bola v prípade značky Nike veľmi populárna. Dizajnérovi napadlo, že keď zákazník technológiu na teniskách nevidí, nedokáže si dobre predstaviť, ako vlastne vyzerá a načo slúži. Preto sa rozhodol nechať ju viditeľnú. Inšpiroval sa parížskym Centre Pompidou, ktorého dominantou je priehľadný vonkajší tunel.

Vydanie nového modelu tenisiek však nevyzeralo ružovo. Predchádzal mu celý rok vyrábania prototypov a testovania. Podrážka mala veľké nedostatky a vzduchová bublina pri nízkych teplotách praskala. Zmena dizajnu bola nevyhnutná. Tá bola nakoniec úspešná, a tak sa medzi ľudí dostala topánka, ktorá stála na počiatku najúspešnejšieho radu tenisiek Nike.

Zdroj: Footshop

Pôvodný model kúpiš aj na Footshope

Prvé Air Max 1 uzreli svetlo sveta pred 37 rokmi. Na pultoch obchodov už ich dnes ani nenájdeš. V rámci Air Max Day 2023 sa znova objavili na Footshope, ktorý sa rozhodol vydať prototyp s názvom Air Max 1 '86. Toto prevedenie zostalo verné pôvodnému nákresu Tinkera Hatfielda. Od modelu z roku 1986 sa líši iba materiálom, ktorý za viac ako 30 rokov prešiel mnohými vylepšeniami, takže prasknutiu vzduchovej kapsuly sa nemusíš báť. Novinka vyšla 26. marca a žrebovanie prebehlo na Footshope prostredníctvom platformy Realeases. Air Max 1 '86 si ešte môžeš kúpiť na webe.

Zdroj: Footshop

Faily českých dizajnérov

Heslo „fail forward“ je súčasťou Air Max Day. Z toho dôvodu sa Footshop rozhodol predstaviť ďalšie príbehy českých návrhárov, ktorých úspechu predchádzali podobné faily, ako bol ten Hatfieldov. S prekážkami, ktoré sa neskôr ukázali ako obohacujúca a nevyhnutná súčasť cesty za snom, sa stretla návrhárka Žil Vostalová, ktorá je priekopníčkou v odvetví 3D navrhovania digitálnej módy.

Žil sa tejto technike začala venovať ako jedna z prvých návrhárov na svete počas štúdia na Amsterdam Fashion Institute. Okrem toho, že navrhuje modely oblečenia, sa venuje aj scanovaniu modeliek a modelov do počítačovej podoby. Ako priekopníčka nového spôsobu tvorby módy sa stretla s pochybnosťami aj podrazmi zo strany kolegov, ktoré jej otvorili oči. „Som rada za všetky podrazy a faily, ktoré sa mi stali. Človek sa každý deň učí a stáva sa múdrejším, než bol včera. Mohla som to vyriešiť bezpečne a zaradiť sa do kolektívu v nejakej spoločnosti, ale nechcela som,“ hovorí.

Zdroj: Footshop

Neúspechy sa netýkajú len módneho priemyslu. Stretli sa s nimi aj členovia pražského dizajnérskeho štúdia JanskyDundera. Matěj Janský a Cyril Dunděra sa venujú výrobe sedacieho nábytku a architektúre. Za svoju prácu získali ocenenie Elle Decoration International Design Awards alebo špeciálnu cenu poroty EXPO 25 za návrh českého pavilónu „Czech Mush Room“.

Matěj a Cyril majú za sebou dlhý proces navrhovania nástroja Ergonomic tool, ktorý ľuďom umožňuje si rýchlejšie a jednoduchšie prispôsobiť pracovné miesto. Počas vývoja, ktorý sprevádzali prekážky a chyby, paradoxne vytvorili vec, ktorá pomáha problémom predchádzať. „Je to o definovaní toho, čo vlastne chyba vôbec znamená. Niekedy ani nemáš zámer urobiť tú najpohodlnejšiu vec. Napríklad fakírske sedenie je zámerne nepohodlné, aby človeka posunulo mentálne ďalej. Takže jedna vec je robiť chyby, čo je správne, druhá vec je určenie toho, či tie chyby chybami vôbec sú,“ hovorí Matěj.