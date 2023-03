Kanye má znovu "rád Židov". Raperov názor mal zmeniť film so židovským hercom Jonahom Hillom

Ide o Kanyeho prvý príspevok v roku 2023

Kanye West sa na krátko objavil na Instagrame, aby zdieľal svoje novonadobudnuté sympatie voči Židom, píše Complex. Podľa vlastných slov tak spravil po tom, čo si pozrel film 21 Jump Street so židovským hercom Jonah Hill. „Sledovanie tohto filmu ma opäť priviedlo k tomu, aby som mal rád Židov,“ napísal Kanye v popise.



Narážal tak na turbulentné obdobie v roku 2022, kedy si proti sebe poštval ako fanúšikov, tak aj obchodných partnerov. Prezentoval sa totiž sympatiami k nacistickému vodcovi Adolfovi Hitlerovi, nenávistnými komentármi voči Židom, ale aj ďalšími prejavmi antisemitizmu.

Zdroj: Instagram/Ye



„Nikto by si nemal filtrovať svoj hnev voči jednotlivcom na miliónoch nevinných ľuďoch … Ďakujem Jonah Hill, milujem ťa,“ píše ďalej Kanye West. Samotný herec na tento podnet zatiaľ nijak nereagoval.



Westova krajne pravicová a nenávistná rétorika z nedávnej minulosti mu zarobila na nejeden problém. Od zablokovania jeho účtov na Twitteri či Instagrame až po stratu miliónov dolárov, keď prišiel o významné spolupráce so značkami ako Gap, Balenciaga a Adidas.



Jeho nenávistné výroky boli priamo spájané aj s útokmi a vandalizmom v USA. Na stránkach, ktoré šíria názory popierajúce holokaust, sa šíril výrok "Ye is right, change my mind" (Ye má pravdu, presvedč ma o opaku). Extrémistické skupiny dokonca organizovali mítingy s týmto názvom, kde velebili Hitlera.