Portál The Times zverejnil gastrosprievodcu pre Bratislavu: Sem posiela turistov na bryndzové halušky, pivo aj luxusnú večeru

Prestížny portál na Bratislave chváli lacné pivo, skvelé koktail bary aj legendárnu krčmu Funus.

Prestížny britský portál The Times tento týždeň zverejnil víkendového sprievodcu Bratislavou, v ktorom cestovateľom odporúča miesta, ktoré počas návštevy určite musia navštíviť. Portál vyzdvihol najmä Staré Mesto a možnosť prejsť ho celé pešo, živé reštaurácie, koktailové bary plné „skvostov“ a fakt, že „pivo je lacnejšie než voda“.

Francúzske bistro aj luxusné klasiky

Medzi najlepšie gastroprevádzky The Times zaradil Bistro St. Germain na Rajskej ulici, ktoré nestratilo obľúbenosť ani po dlhých rokoch existencie.

„Toto bistro je s knižnicou, ktorá siaha až do výšky stropu, visiacimi rozprávkovými svetlami a koženými kreslami rovnako báječné ako jeho syrový croque monsieur vyprážaný na masle s údeným lososom a ementálom,“ píše v článku britská novinárka Hannah Ralph. Na bistre vyzdvihla aj domáce likéry a vitrínu s francúzskymi dezertmi.





Bistro St. Germain ponúka francúzske špeciality aj luxusné dezerty. Zdroj: Facebook/Bistro St. Germain

Ďalšou reštauráciou v poradí je Albrecht na Mudroňovej ulici v historickom centre. The Times chváli lokalitu peknej rezidenčnej štvrti a rozpadávajúce sa teľacie líčka. V lete je tu romantická vonkajšia terasa.

Sem choď na halušky

Ďalšou z luxusnejších reštaurácií, ktoré zaujali britskú novinárku, je Modra Hviezda na Beblavého ulici pri Bratislavskom hrade. Sem by si mal podľa Hannah Ralph zájsť na naše tradičné jedlo – halušky s ovčím syrom a slaninkou. Chutilo jej aj králičie stehno s chrumkavou kožou.

V článku The Times nechýba ani novootvorená reštaurácia známeho šéfkuchára Lukáša Heska Irin, ktorá momentálne zažíva veľký boom. Britský portál píše, že je to „najnovšia a najambicióznejšia reštaurácia v meste, zameriava sa na pôvod a hyperlokálnosť, precízne servírovanie a vzrušujúce chute“. Novinárka v lete odporúča sedieť vonku pod „smutnou vŕbou“.

Zdroj: Čoje

V krátkosti je spomenutá aj reštaurácia Divný Janko, kde sa oplatí ísť najmä na tradičné pokrmy, ako je rezeň a guláš.

Na víno by turistov poslala do vinárne Grand Cru Wine Gallery, ktorá sa nachádza v dláždenej bočnej uličke pri Michalskej bráne. Hannah Ralph spomína, že slovenské víno trpelo za čias komunizmu, ale Martin Pagi zo staromestskej vinárne mu znovu vracia slávu.

Na koktail aj do krčmy

Portál spomína aj niektoré z najlepších koktailových barov v meste – Michalska Cocktail Room, ktorá má „starožitné kúzlo“, zábavný Spin či Antique American bar na Rybárskej bráne, ktorý dokonca minulý rok zaradili medzi najlepšie bary sveta.

Ak chceš ohúriť, Antique American Bar je perfektné miesto na rande. Zdroj: Refresher/Paulína Ščepková

Z bratislavských hotelov vynikli najviac Marrol's Boutique Hotel, Loft Hotel a Grand Hotel River Park.



Bonusový tip ťa prekvapí. Britská novinárka píše, že ak by sme mali urobiť len jednu vec, mali by sme ísť do Horského parku, „150-ročnej lesnej fantázie“, a navštíviť legendárnu krčmu Funus v modrobielej chatke. Túto krčmu sme navštívili aj my a reportáž si môžeš prečítať v tomto článku.