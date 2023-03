Dzurinda: Voliči súpera nie sú lúza. Hanbím sa za to, ako sa dnes politici urážajú, ja som takto neútočil ani na Mečiara.

OK

Bývalý dvojnásobný premiér tvrdí, že politici by si mali súperov trochu aj vážiť a rešpektovať ich.

Vznikajúca strana Modrí - Európske Slovensko chce tlačiť na návrat politickej kultúry, ktorá nebude neustále polarizovať spoločnosť osobnými urážkami politikov. V TASR TV o tom hovoril expremiér a zakladateľ tejto strany Mikuláš Dzurinda.



„Dnes sa ako človek hanbím, keď vidím, ako sa politici urážajú. To jednoducho treba zmeniť. Súpera si musím trochu aj vážiť, rešpektovať ho. A ukázať, že jeho voliči pre mňa nie sú lúza,“ tvrdí Dzurinda.

Aj keď on sám prešiel mimoriadne tvrdým politickým súbojom s Vladimírom Mečiarom a padali aj expresívne výrazy, nikdy sa neuchýlil k snahe súpera ponižovať a útočiť na jeho ľudskú dôstojnosť. O to ťažšie sa mu sledujú dnešné politické prestrelky, ktoré tieto hranice bežne prekračujú.

„Politici, ktorí sa uchádzajú o dôveru občanov, sa musia začať správať a komunikovať náležite. Zažil som obrovské prekáračky v parlamente, no nikdy som sa nesnažil urážať dôstojnosť ľudí. A to som sa potýkal s ľuďmi ako Vladimír Mečiar, Ján Ľupták alebo Ján Slota. Ponižovanie a urážky nemôžu byť norma,“ prezradil minulý mesiac bývalý dvojnásobný premiér pre Refresher.

Pôvodne chcel radil novej generácii politikov, no vraj to nestačí

Dzurinda považuje návrat do politiky za prirodzené rozhodnutie, ak to človek tak cíti. Pripomína, že do politiky sa po rokoch dokázal vrátiť bývalý český premiér a neskôr prezident Miloš Zeman, o návrate uvažuje v Poľsku Donald Tusk.



Dzurinda pôvodne uvažoval, že by radil novej generácii politikov, dnes ale vidí, že to nemusí stačiť. V prípade dohody je ochotný akceptovať aj pozíciu lídra Modrých. „Moji kolegovia sa posunuli, ja som sa posunul. Ide do tuhého. Zakladáme vlastnú politickú stranu. Urobím všetko, na čom sa dohodneme,“ tvrdí.



Tím Modrých tvoria podľa neho väčšinou nové tváre. Napríklad v ekonomickej oblasti sa budú môcť oprieť o rady bývalého ministra financií Ivana Mikloša. „Konzultujeme aj s garnitúrou, ktorá reformovala Slovensko v rokoch 1998 - 2006,“ uviedol Dzurinda.

Aktuálny stav slovenskej ekonomiky, ale aj celkový stav spoločnosti je podľa Dzurindu zlý. „Boli sme šampióni v konvergencii. S hrôzou zisťujem, že zaostávame. Z rozpočtovo zdravého hospodárenia sme sa vrhli na razantné zadlžovanie budúcich generácií,“ podotkol. Poukazuje na chaos, znižovanie významu a kvality demokratických inštitúcií, zvyšovanie štátneho dlhu, únik mozgov zo Slovenska.



Na poznámku, že priority jeho strany v oblasti politickej kultúry, školstva, zdravotníctva, ekonomiky či vyrovnávania regionálnych rozdielov majú aj iné strany, Dzurinda reaguje, že napríklad on má za sebou konkrétne výsledky práce v týchto oblastiach. „Opatrenia sa dajú robiť, keď sa denne venujete práci a nie politikárčeniu. Nie vymýšľaniu atómoviek, ale práci,“ vyhlásil Dzurinda.

