Mikuláš Dzurinda: Médiá Fica bijú od rána do večera, ale bojuje ako lev. To, že sa nedá, vo mne vzbudzuje istý rešpekt (Rozhovor)

Mikuláš Dzurinda sa vracia do slovenskej politiky. Tvrdí, že dal na nástojčivosť mladých ľudí, no zmobilizovali ho aj neúspechy aktuálnej vlády. „Igor Matovič urobil ako premiér ťažké chyby. Už prvý gombík zapol zle vtedy, keď sa príliš upol na Borisa Kollára. Keď máte troch partnerov, nemôžete predsa uprednostniť jedného. Od začiatku som videl, že Igor Matovič si s politikou nerozumie. Nemohlo to nemať rýchly spád.“

Dvojnásobný premiér je už týždeň stredobodom politického diania na Slovensku. Na základe fúzie so stranou Spolu oznámil po 10 rokoch absencie v slovenskej politike vznik Modrej koalície. Nerozprávali sme sa len o úskaliach predvolebných rokovaní a potenciáli spájania sa, ale aj o vysporadúvaní sa s vlastnou reputáciou.

V týchto dňoch oslavujete 68. narodeniny. Ľudia v Modrej koalícii majú vekový priemer 38. Prečo sa stotožňujú s lídrom, ktorý je o jednu až dve generácie starší ako oni? A prečo ho musia hľadať za horizontom vlastných rovesníkov?

V ich generácii sa mnoho lídrov nestihlo vyprofilovať a medzi tými, ktorí sú politicky aktívni, sa často nevidia. Od rodičov, starých rodičov či z čítania však poznajú pekný príbeh, ktorý Slovensko písalo v rokoch 1998 až 2006. Do istej miery je to spojenie prirodzené.

Konfrontovali sa s historickou povesťou a zároveň pozorovali, ako Slovensko upadá. Nečudujem sa preto, že ma kontaktovali, buď v Bruseli, alebo sprostredkovane.

Hovoríte, že sa nebudete aktívne uchádzať o post predsedu, ale ani neuhnete. Znamená to, že keď vás navrhnú za predsedu a získate dostatočnú podporu, tak do toho pôjdete?

Necítim sa dobre, keď sa ma pýtajú na ambície či ašpirácie kandidovať. Prísne vzaté sa mi nechce kandidovať, ale keď už som dal „ruku na pluh“ a spolupracovníci tvrdia, že so mnou budú silnejší a do 2. júla nezmenia názor, tak naozaj neuhnem a nechám sa napísať na kandidátku.

Teoreticky tak nemôžeme vylúčiť ani to, že sa stanete opäť premiérom.

(smiech) Nestrašte. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie, keď sa bude blížiť uzavretie kandidátok.

Richard Sulík sa postu premiéra napríklad nebojí.

Myslím, že on je pevne rozhodnutý byť volebným lídrom svojej strany, čo zatiaľ nie je môj prípad. V pyramíde Modrej koalície je post predsedu až posledným stupienkom.

Mikuláš Dzurinda necíti premiérske ambície. Zdroj: Refresher/Pavol Chochula

Na tlačovej besede ste hovorili, že stranu staviate na rozdiel od SDKÚ v roku 2000 „zdola“ a na širokej základni. Predstavili ste asi 30 spolupracovníkov. Je to dosť široká základňa?

Ešte nie, ale proces nie je na konci. Je nás 32, no stále sa ozývajú noví ľudia. Spevnenie základne bude vyžadovať ešte veľa práce a pracujeme na okresných organizáciách. Ide to rýchlo a ambícia stavby zdola nahor je reálna.

Dnes sú všetci zvedaví na osobnosti, no tie prídu až s vyššími poschodiami. Najskôr musíme stáť na pevných nohách. Pevne verím, že verejne známi ľudia sa ukážu.

Môžu vzísť aj z vašej základne?

Áno. Stretávam sa s ľuďmi z umenia, kultúry, biznisu alebo bankového sektora, ktorí prejavujú záujem o účasť a už sú verejne známi. Stretol som sa s dokumentaristom či so spisovateľom.

Môžete byť konkrétnejší?

Kedy plánuje rokovať s Eduardom Hegerom.

Či by hlasoval za sprísnenie interrupcií.

Či sa zamýšľa nad kandidatúrou za prezidenta.

