Na PlayStation vyšiel po dlhom čase veľký prepadák. Hororová akcia Switchback je nezáživný prežitok minulej generácie (RECENZIA)

Dark Pictures: Switchback VR je veľké sklamanie. Túto hru si na PlayStation VR2 radšej nekupuj.

Dark Pictures: Switchback VR bola jednou z najočakávanejších hier na PS VR2. Switchback je duchovné pokračovanie k hororovej hre Until Dawn: Rush of Blood.

Rovnako ako v tom titule aj tu tvorcovia vrhnú hráča do vozíka, ktorý sa cez levely pohybuje automaticky po železničnej trati. Vozík nemôžeš spomaliť ani zrýchliť, čo je otravné, ak napríklad opakuješ niektoré pomalšie pasáže a dlho čakáš, kým začne akcia.

Množstvo nudnej a generickej akcie

Tej je v hre až-až, no nie je ničím výnimočná. K dispozícii máš niekoľko rôznych zbraní, no po chvíli sa ti všetky zunujú a zabíjanie nepriateľov pôsobí stereotypne a repetitívne. Nepotrvá dlho, kým zistíš, odkiaľ sa nabudúce nepriatelia vynoria, takže dizajn súbojov a stretov je dosť generický, rovnako ako aj dizajn samotných nepriateľov a ich útoky.

Zdroj: Supermassive Games

O čosi zábavnejšie sú súboje s bossmi, no ani tie ťa nenadchnú. Hrá má 10 levelov, ktoré dokážeš prejsť za 3 hodiny. Tvorcovia sa ich snažili aspoň vizuálne a atmosférou dostatočne ozvláštniť, takže každý level pôsobí inak a sú v ňom iní nepriatelia. Rozhodne sa však nedá povedať, že by si hráč pohľad na herný svet vychutnával.

Škaredá grafika a dlhé načítavania

Kvalitu textúr a úroveň obrazu je z nejakého dôvodu ako z čias PS3. Obraz je rozmazaný, detaily a predmety sú v nízkom rozlíšení a animácie postáv sú celkom jednoduché. Switchback vyzerá oveľa horšie ako množstvo priemerných hier na 7 rokov starý hardware PS VR1. Ako jedna z prvých hier na PS VR2 teda určite neobstojí.

Switchback VR malo byť hororovou, akčnou hrou, ale jej obsah je celkom nezáživný a tvorcovia sa z hľadiska hororu spoliehajú výhradne na takzvané jumpscary, keď na hráča niečo vyskočí z tmy s cieľom vystrašiť ho.

Zdroj: Supermassive Games

Hororová hra, ktorá nie je vôbec strašidelná

Vôbec to však nefunguje a prekvapivo to nie je ani strašidelné. Na budovanie napínavej a strašidelnej atmosféry môžeš zabudnúť, keďže to všetko ničia lacné jumpscary, ktoré je navyše ľahké predvídať (takmer vždy sa udejú vtedy, keď obrazovka stmavne).

Rozhodne najväčším lákadlom na hre bola funkcia exkluzívna pre PS VR2 – sledovanie pohybu očí. PS VR2 je schopné sledovať, kam a kedy sa pozeráš a kedy žmurkáš. Tvorcovia hry tak lákali na príšery, ktoré sa pohnú vždy, keď žmurkneš. Je to unikátny a originálny dizajn v rámci hororových hier, ale takmer vôbec ho tu nevyužili. Funguje to len v niekoľkých scénach v rámci celej hry a rozhodne sa s tým dalo spraviť viac.

Tvorcovia mohli napríklad hráčovi umožniť prejsť nejakú časť levelu bez strieľania v prípade, že by vôbec nežmurkal, a tak by sa na neho príšery nevrhli. Všetky sekcie so žmurkaním ťa však prinútia žmurkať, aby sa spustili naskriptované pasáže s prichádzajúcimi monštrami, čo kompletne rozbíja atmosféru.

Zdroj: Supermassive Games

Switchback VR je generická strieľačka s minimom dobrých nápadov. Nie je na nej nič strašidelné ani zábavné a trpí technickými problémami ako rozmazaný obraz a vzhľadom na celkom jednoduchý typ hry aj neuveriteľne zdĺhavými časmi načítavania medzi levelmi a po smrti.

Nedostatočne využíva revolučné herné mechaniky ako žmurkanie a do žánru neprináša nič nové. Viac ako 4/10 si nezaslúži. Predchodca hry s názvom Until Dawn: Rush of Blood bol o niekoľko levelov lepší.

P. S. V hre je aj niečo ako „príbeh“. Je úplne zbytočný a vlastne si ani nie sme istí, či to mal byť príbeh, alebo len nudné a nezáživné predeľovacie scény medzi akčnými levelmi.