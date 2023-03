Headlineri na festivale LOVESTREAM: Prečo by ti tieto vystúpenia nemali ujsť?

LOVESTREAM festival posúva v druhom ročníku latku o niekoľko úrovní vyššie a prináša zvučné mená, ktoré môžeš poznať vďaka hitom so stovkami miliónov vypočutí.

Po úspešnom prvom ročníku, v rámci ktorého festival priniesol na bratislavský štadión Tehelné pole hviezdy ako Dua Lipa či Red Hot Chili Peppers, sa festival sťahuje v roku 2023 do Vajnôr v Bratislave. Práve tu v rámci trojdňového festivalu uvidíš hviezdy rôznych hudobných žánrov.

V spolupráci s LOVESTREAM festivalom vyberáme tie mená, ktoré by ti rozhodne nemali ujsť. A aj keď nás táto explózia hitov čaká až o necelý polrok, naladiť sa na interpretov, ktorí vystúpia v predposledný augustový víkend v Bratislave, môžeš už teraz. Napríklad špeciálnym LOVESTREAM playlistom na Spotify alebo naším výberom interpretov a zaujímavosťami o nich.

PIATOK (17.30) – Rag'n'bone man

Stačí ti počuť pieseň Human a čaru hlasu Roryho Grahama, ktorého svet pozná pod pseudonymom Rag’n’Bone Man, okamžite prepadneš. Dnes už celosvetovo známy interpret uchvátil fanúšikov svojím silným a hlbokým hlasom. Rag’n’Bone Man oduševnene spieva svoje texty v charakteristickej zmesi gospelu, tradičného blues a hip-hopu. Paradoxne sa v rozhovore pre magazín Interview označil za „upišťané“ dieťa. Najprv začal v puberte s rapom, no zlom prišiel o niekoľko rokov neskôr. „Mal som okolo 19 alebo 20, keď som začal chodiť na open-mic podujatia. Nabral som odvahu spievať. Nikto asi nečakal, že budem znieť takto. Chalani mi hovorili: ‚Kámo, ty ani nevieš, aký dobrý máš hlas.‘ Vedel som, že to ladí, ale nevedel som, že je na mojom hlase niečo zaujímavé,“ vysvetľuje v rozhovore pre Interview.

Rory taktiež vysvetlil, že k sláve mu v roku 2012 pomohla pieseň, ktorú nahral vo svojej kúpeľni, pretože mala dobrú akustiku. Nahrávku poslala jeho bývalá priateľka rôznym producentom a získal si pozornosť menších rádií.

V roku 2016 vydal album Human s rovnomennou piesňou, ktorá získala celosvetový úspech. O rok neskôr získal cenu BRIT AWARDS v kategórii British Breakthrough Act a v tom istom roku Critics‘ Choice Award, čím si získal aj uznanie kritikov. Fakt, že získava medzinárodné uznanie, si uvedomil aj vďaka svojim známym. V rozhovore pre Interview spomína, ako mu volali známi z Austrálie, že jeho pesničky hrávajú v miestnych rádiách päťkrát denne.

PIATOK (20.00) – Martin Garrix

Aj keď má len 26 rokov, tento holandský DJ (vlastným menom Martijn Garritsen) je známy po celom svete už od svojich šestnástich rokov, keď vydal singel Animals. Ten sa prakticky okamžite stal hitom vo viacerých európskych krajinách. Odvtedy Garrixova hviezda mieri vyššie a mladý Holanďan vystupuje na takmer všetkých veľkých hudobných festivaloch popri menách ako Afrojack, Tiesto, Hardwell, Dillon Francis či Usher, s ktorým má aj song Don’t Look Down.

PIATOK (22.00) – The Killers

Kto by nepoznal túto americkú rockovú skupinu, ktorá spoločne pôsobí už viac než 20 rokov? Jedna z najväčších kapiel 21. storočia, ktorá hrala vo viac než 50 krajinách sveta, bola headlinerom festivalu Glastonbury a predala viac než 22 miliónov kópií svojich albumov. Vedel si, že vznikla vtipnou náhodou? Frontman kapely Brandon Flowers (spev, klávesy) bol kedysi v synth-popovej kapele zvanej Blush Response, no v roku 2001 bol z nej vyhodený po tom, čo navštívil koncert Oasis v hoteli The Hard Rock Hotel v Las Vegas a uvedomil si, že chce byť súčasťou rockovej kapely.



Ešte predtým než si však kapelu spoznal pod menom The Killers, sa štvorica hudobníkov volala The Genius Sex Poets. Ani to nie je zlý názov pre rockovú kapelu, no rozhodne musíme uznať, že The Killers znie údernejšie. S novým menom prišli aj albumy ako Hot Fuss (2004), Sam’s Town (2006), Sawdust (2007) a Day & Age (2008). Od roku 2010 má kapela prestávku, ktorá (najmä pre fanúšikov) trvá už večnosť, no koncertovať a hrať ich hity ako Human, Somebody Told Me, Mr. Brightside, Read My Mind alebo When We Were Young môžeš naživo počuť dodnes.

SOBOTA (19.30) – Jason Derulo

Jedny z najväčších letných hitov začínajú vždy predstavením interpreta v prvých pár sekundách. Asi najčastejšie môžeš počuť meno Jason Derulo, ktoré nasleduje ďalšie hviezdne meno. Tento americký spevák a textár je známy množstvom hitov, ako aj spoluprác s ďalšími zvučnými menami hudobnej scény. Want to Want Me, In My Head, Talk Dirty, Whatcha Say, Savage Love, Ridin’ Solo, Acapulco či Wiggle je len malý výpočet toho, čo si počul zo slovenských rádií hádam tisíckrát.

Vedel si však, že svoj úplne prvý hit napísal už vo svojich ôsmich rokoch? Odvtedy vedel, že sa chce venovať hudbe, i keď nemalé úspechy mal aj v basketbale. Jason sa však rozhodol pre kariéru hudobníka, a keď mu hudba prestane vynášať, určite sa uživí ako úspešný foodbloger. Koniec koncov, jeho Tiktok je známy zvláštnymi „food“ videami, ako aj tzv. Milimeals, teda videoreceptami, ktoré prilákali ďalší milión sledovateľov. Jason je však dobrým kuchárom, o čom svedčí fakt, že jeho lava cake ochutnal známy šéfkuchár Gordon Ramsay, ktorému veľmi chutil.



SOBOTA (22.30) – Hardwell

O tom, že Holandsko je „mekka“ skvelých housových DJ-ov či producentov elektronickej tanečnej hudby, niet pochýb. Ďalším skvelým exportom z tejto krajiny je Robbert van de Corput, ktorého môžeš skôr poznať pod pseudonymom Hardwell. Robbert po tom, ako vo veku 13 rokov na MTV videl rôzne párty, začal s DJ-ingom. Na scéne pôsobí od roku 2009 a odvtedy vytvoril niekoľko svetových hitov, ako napríklad Encoded či Cobra. Ako každý úspešný DJ, aj Hardwell spolupracoval s Tiestom, s ktorým vytvoril skvelý tanečný song Zero 76 venovaný mestu Breda, v ktorom Hardwell vyrastal. Po megaúspechu so skladbou sa opakovane umiestňoval až do roku 2014 na popredných priečkach zoznamu DJ Mag’s Top 100 DJ. Dnes tento 35-ročný svetovo známy DJ vystupuje pravidelne víkend čo víkend v rôznych kluboch a na festivaloch, pričom jeho umenie za DJ-ským pultom si budeš môcť vypočuť konečne aj v Bratislave.

NEDEĽA (22.00) – Imagine Dragons

Na záver to najlepšie. Jedna z najpopulárnejších kapiel súčasnosti, obrovské meno, ktoré pravidelne vypredáva koncertné sály a štadióny. Nedeľa na LOVESTREAM festivale bude patriť Imagine Dragons, kapele, ktorá rovnako ako The Killers vznikla v Las Vegas a právom ich k sebe prirovnávajú. Pop-rockoví Dragons to však dotiahli ďalej a svoju megaúspešnú cestu započali hitom Radioactive z roku 2012. Skupina však vznikla v roku 2008, keď spevák Dan Reynolds spoznal bubeníka Andrewa Tolmana na Brigham Young University, kde obaja študovali. Tolman do kapely priviedol svojho kamaráta zo strednej školy Daniela Wayna Sermona, ktorý absolvoval Berklee College of Music. Tolman potom do skupiny angažoval svoju ženu Brittany Tolman, aby spievala sprievodné vokály a hrala na klávesy. Sermon potom prišiel so svojím spolužiakom Benom McKeem, aby sa pridal ku kapele a tým sa zostava uzavrela. Dnes kapelu tvoria iba štyria členovia.



Celkovo šesť štúdiových albumov a nespočetné množstvo hitov, ako napríklad spomínaný Radioactive či Believer, Demons, Enemy, Thunder alebo On Top of the World, si získalo srdcia desiatok miliónov fanúšikov po celom svete a kamkoľvek dnes Imagine Dragons prídu, tam sa môžeš spoľahnúť na bleskovo vypredané vstupenky. Mimochodom, vedel si, že názov kapely je anagram (prešmyčka, resp. slovo vytvorené preskupením písmen), aj keď členovia kapely zatiaľ neprezradili, čo je originálny názov? Podľa jedného z rozhovorov to vraj nechávajú na predstavivosť fanúšikov a možno raz prezradia, ako prišli k menu Imagine Dragons.

Tri dni plné bohatého programu

LOVESTREAM festival tento rok vsadil na väčší počet headlinerov a na hudobné žánre, ktoré dokážu prilákať skutočne takmer každého. Organizátori zobrali do rúk zmeny doslova od základov a zo štadiónu na Tehelnom poli prenesú festival aj do novej lokality. Obávať sa však nemusíš, LOVESTREAM zostane v Bratislave, no tentoraz si interpretov budeš môcť užiť vo veľkorysých priestoroch vo Vajnoroch, a to od piatka 18. augusta do nedele 20. augusta. Kúpiť si budeš môcť nielen denné vstupenky, ale aj trojdňové permanentky na celé trvanie festivalu.

