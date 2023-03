Čoraz populárnejší četovací nástroj ChatGPT ponúka umelú inteligenciu, ktorá ti dokáže zodpovedať akúkoľvek otázku do pár sekúnd. Jej doterajšia verzia s číslom 3 však nebola dokonalá, chatbot sa v odpovediach často mýlil alebo nevedel plnohodnotne odpovedať a odvolával sa na iné verejné internetové zdroje.

Americká spoločnosť OpenAI však predstavila nový, vylepšený model umelej inteligencie s názvom GPT-4. Softvér označila za prelomový míľnik v technológii, ktorý má zefektívniť procesy a hĺbkové učenie umelej inteligencie. Ten už okrem textu prijíma aj obrazové vstupy a podľa tvorcov vykazuje výkonnosť na ľudskej úrovni v rôznych profesionálnych a akademických štandardoch.

Zdroj: Unsplash/Jonathan Kemper

Ukázalo sa, že GPT-4 sa už využíva v mnohých známych aplikáciách ako Duolingo či Stripe a nový model vraj dokáže zložiť advokátsku skúšku so skóre, ktoré dosiahne iba desatina najlepších účastníkov týchto testov.

AI nás najprv z etických dôvodov odmietla

Vzhľadom na to, že tento týždeň prebiehajú písomné maturity, ktoré potrvajú až do piatka 17. marca, rozhodli sme sa, že preveríme schopnosti nového modelu umelej inteligencie od OpenAI a dáme jej vypracovať zadania z tohtoročných maturitných testov zo slovenského jazyka a literatúry.

Vybrali sme prvých 24 otázok – všetky otázky z prvých troch ukážok testu, ktorého autorom je Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM). Chatbota sme sa najprv opýtali na to, či je schopný vypracovať tohtoročný maturitný test. Ten to najprv odmietol z etických dôvodov, no keď sme ho upozornili na to, že účelom je vyskúšať jeho schopnosti a rozobrať ich v článku, súhlasil, že nám pomôže.

Umelá inteligencia nás najprv upozornila, že za nás nemôže maturitný test úplne vypracovať, pretože by to bolo neetické. Zdroj: OpenAI

Chatbot si poradil aj s otázkou, s ktorou mali študenti najväčší problém

Po tom, čo chatbot súhlasil, že nám pomôže, začali sme mu posielať presné znenia zadaní z testu, ako aj ukážky, ktoré sa na väčšinu z otázok vzťahovali. Bez akýchkoľvek problémov do pár sekúnd poctivo odpovedal na otázky a okrem označení správnych odpovedí s viacerými možnosťami dokázal svoje tvrdenia aj odargumentovať a fakticky podložiť.

Ako sme v utorok po skončení písomnej časti maturity zo slovenčiny zistili od maturantov z Gymnázia Vazovova v Bratislave, najviac ich vraj potrápila otázka číslo 6, pri ktorej mali z otázok pre Daniela Heviera v ukážke 1 vypísať neplnovýznamové fázové sloveso. Správna odpoveď bola začal si, resp. začať.

