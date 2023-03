Ke Huy Quan vyhral Oscara po 20-ročnej hereckej pauze. Pozri si jeho emotívnu ďakovnú reč

Hviezda vynikajúcej snímky Everything, Everywhere, All at Once postavila na nohy celý Hollywood a vyslúžila si emotívny standing ovation.

Ke Huy Quan vyhral Oscara za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej role v sci-fi snímke Everything, Everywhere, All At Once. Ke je vietnamsko-americký herec, ktorého si prvýkrát videl v roku 1984 alebo neskôr, keď si sledoval film Indiana Jones a Chrám skazy. Bol to jeho herecký debut, keď vo veku 12 rokov hral obľúbenú postavu Shortyho (Short Round), ktorý pomáhal Indymu so šiltovkou na hlave.

Herec sa objavil aj v ďalších filmoch ako Goonies či Encino Man s Brendanom Fraserom, no hollywoodski producenti ho po tomto filme od roku 1992 neobsadzovali. Následne hral len v dvoch neznámych filmoch a do Hollywoodu sa vrátil po 20-ročnej pauze, keď nehral v žiadnom filme ani seriáli.

The shot I was hoping for, the show's director missed, but Getty's Kevin Winter got pic.twitter.com/0AHd3mRJgA — Timothy Burke (@bubbaprog) March 13, 2023

51-ročný herec dostal šancu po 20-ročnom čakaní a počas emotívnej ďakovnej reči odkázal ľuďom, aby sa nikdy nevzdali svojich snov a aby nikdy neprestali veriť, že sa raz splnia. Hercova kariéra sa od snímky Everything, Everywhere, All at Once, za ktorú získal Oscara, naplno rozbehla. Tento rok ho uvidíme v marvelovskom seriáli Loki a budúci rok v sci-fi snímke Electric State od Netflixu.