Skontroluj zrkadlo, dvere aj pripojenie na WiFi. TOTO by si mal urobiť predtým, ako sa ubytuješ v hotelovej izbe

Nástrahy na nás číhajú všade, dokonca aj v hotelovej izbe. Ak si sa doteraz v hoteloch cítil bezpečne, po tomto článku si budeš dávať rozhodne ešte väčší pozor. Prečo?

Pri bookovaní hotelovej izby sa o nej dočítaš kopu praktických vecí. Koľko má miest na spanie, kúpeľní, či má balkón alebo či disponuje praktickým vybavením, akým je napríklad televízia, chladnička alebo sušič na vlasy. Čo sa však nedočítaš, je, či sú v hotelovej izbe trebárs skryté kamery. To si však vieš skontrolovať aj sám pomocou jednoduchých trikov.

V Refresheri sme sa tentokrát pozreli na to, ako predísť nepríjemnej skúsenosti v hotelových izbách či prípadnému sledovaniu. Zároveň sme pre teba zostavili zoznam vecí, na ktoré by si pred ubytovaním nemal zabudnúť. V hotelovej izbe sa tak budeš cítiť bezpečne a môžeš mať istotu, že ťa v sprche nik neuvidí.

Pred tým, ako sa ubytuješ v hotelovej izbe, skontroluj jej dvere. Zdroj: Unsplash/Point3D Commercial Imaging Ltd.

Najprv sa uisti, že sa dvere na izbe dajú zamknúť

Načo sú ti dvere, ktoré nespĺňajú svoju úlohu? Dvere na hotelových izbách majú často kľučky z oboch strán. Väčšinou sa dvere otvárajú pomocou karty a automaticky sa zamknú po zavretí, a tak sa zvonka do izby nikto nedostane. Človek by si pomyslel, že sú teda klasické dvere na kľúč spoľahlivejšie, no ani toto tvrdenie nemusí byť stopercentne pravdivé, o čom svedčí tento príbeh.

„Prišli sme do hotelovej izby, môj manžel išiel do sprchy a ja som za nami zamkla dvere. Potom som skúsila, či sú naozaj zamknuté. A ony sa otvorili. Tak som skúsila zamknúť a skontrolovať znova a opäť sa otvorili,“ rozpráva jedna z návštevníčok hotela.

„Potom som sa lepšie pozrela a v štrbine v ráme dvier, tam, kam by mal ísť jazýček, boli napchaté rôzne veci. Bol tam vložený plastový papier s nápisom ‚Zákaz fajčiť‘, papierové reklamy a iné haraburdy,“ dodáva. Následne z diery vytiahla všetok bordel a dvere sa jej podarilo zamknúť.

Aj dvere na kartu sa dajú zamknúť, a tak je lepšie si vopred vyskúšať, či fungujú. Stačí, ak jeden človek zostane vnútri a zamkne dvere. Druhý človek, ktorý má u seba kartu, sa pokúsi zvonka dostať dnu. Ak mu to nepôjde, dvere sú v poriadku. Ak áno, je na mieste požiadať o novú izbu. A nezabudni sa na recepcii opýtať, či máš do svojej izby prístup kartou iba ty a upratovacia služba.

Aj v luxusných hoteloch môžu byť na obliečkach stopy po plošticiach, preto je dobré ich pred ubytovaním skontrolovať. Zdroj: Unsplash/Dave Photoz

Skontroluj si posteľnú bielizeň a matrac

Keď si si už zaplatila za drahú hotelovú izbu, očakávaš, že si ľahneš do čistej postele. Bez zvyškov make-upu, vlasov, nepríjemných pachov či chrobákov. Áno, aj v drahých hotelových izbách môžeš nájsť chrobáky. Najčastejšími sú ploštice, ktoré sa často držia na ľudskom oblečení, a tak ich do izby môže priniesť hocikto. Tieto malé chrobáky však voľným okom uvidíš ťažko. Prefíkané ploštice sa totiž rady schovávajú do malých škár a rôznych otvorov. Ako ich teda dokážeš odhaliť?

Jednoducho. Ploštice za sebou nechávajú čierne alebo hnedé fľaky. Áno, domnievaš sa správne. Sú to práve ich výkaly, ktoré ich prítomnosť v hotelových izbách prezrádzajú. Je na mieste teda skontrolovať vankúše, paplóny, plachty aj matrace. Nezabudni sa pozrieť aj pod obliečky, ktoré síce môžu byť čisté, no paplóny pod nimi boli dozaista použité niekoľkokrát. A možno práve toto nenápadné miesto je tajným domčekom chrobákov.

Na matraci okrem čiernych bodiek skontroluj aj iné škvrny, ktoré po sebe mohli zanechať bývalí návštevníci. Nazri pod plachtu, a ak zbadáš veľké žlté či hnedé fľaky od telesných tekutín, na ktorých nie je ani náznak čistenia, bež na recepciu a vymeň si izbu.

Kamery môžu byť v hotelovej izbe nainštalované kdekoľvek, preto skontroluj napríklad aj lampy, dekorácie a detektory dymu. Zdroj: Unsplash/Rhema Kallianpur

Uisti sa, že v izbe nemáš kamery

V poslednom období na internete koluje niekoľko návodov, ako zistiť, či v hotelovej izbe nie je ukrytá kamera. Najčastejšie sa tieto zvrhlosti stávajú v ubytovacích zariadeniach cez Airbnb. Spoločnosť informuje, že kamery nemôžu byť umiestnené v spacích miestnostiach a v kúpeľniach. V obývačke či kuchyni sú povolené, avšak musia byť viditeľné.

Prípady so skrytými kamerami sú známe aj z bežných hotelových izieb. Tieto malé zariadenia nie je ľahké nájsť. Na druhej strane málokedy sú dostatočne sofistikované na to, aby ich niekto, kto ich cielene hľadá, neobjavil. Ako zistíš, čí máš v izbe kameru?

Prichystali sme si pre teba štyri rady, ktoré by si v záujme vlastnej bezpečnosti mal dodržať. Vyhneš sa tak možnému nepríjemnému sledovaniu a ďalším nepríjemnostiam.

Po prvé, zastav sa a dôkladne si prezri priestor okolo seba. Sústreďuj sa na veci, ktoré sú zvláštne. Všimni si detektor dymu. Ak ich je v izbe viac alebo sú umiestnené na divných miestach, ako je napríklad kúpeľňa, môže ísť o kameru. Pozri si aj iné dekorácie v izbe a ich umiestnenie. Ak sa ti bude zdať podozrivé, môžeš ho premiestniť alebo dať do skrine. Kamery sa často ukrývajú v dekoráciách alebo inom vybavení izby, ako sú sošky, lampy, telefón či budík.

Po druhé, zhasni svetlo, zatiahni závesy a prejdi sa po izbe so zapnutým bleskom na telefóne. Každá kamera má totiž šošovku, aby mohla zaznamenať, čo sa deje. Sleduj, či neuvidíš svetlo, ktoré sa od nej odráža. Skontroluj aj infračervené svetlo. Väčšina kamier ho vyžaruje, no nemusí byť viditeľné voľným okom. Ľahko ho však odhalia predné kamery smartfónov (tie, ktorými si robíš selfies), ktoré zvyčajne nie sú vybavené infračervenými filtrami. Vypni svetlo, zapni kameru a hľadaj!

Po tretie, prilož prst na zrkadlo. Nie je medzi prstom a odrazom medzera? Výborne. Ak je medzi tvojím prstom a odrazom niekoľko milimetrov, môže ísť o obojstranné zrkadlo. To znamená, že môže byť na druhej strane niekto, kto ťa špehuje.

Po štvrté, skontroluj zariadenia pripojené na WiFi. Použi napríklad aplikáciu Fing, ktorá ti ukáže zoznam všetkých pripojených zariadení v sieti, IP adresy či fotoaparáty. Ak ti to tvoj budget dovolí, zaobstaraj si detektor skrytých kamier. Ten je vybavený diódovou škálou, ktorá signalizuje silu signálu. Čím bližšie budeš so zariadením k ploštici alebo bezdrôtovej kamere, tým viac diód bude svietiť. Zariadenia nájdeš napríklad na secutek.sk, minikamery.sk alebo na spy365.sk.

Dúfame, že ťa naše rady nevystrašili a pri ďalšom výlete nebudeš paranoidný. Mysli na svoju bezpečnosť a slastný pocit, keď si ľahneš do postele po tom, čo si skontroluješ izbu.