Michal Šimečka: V tejto vláde liberáli nakoniec vždy ustúpili konzervatívcom. To sa musí zmeniť (Rozhovor)

Líder podľa aktuálnych prieskumov tretej najsilnejšej politickej strany na Slovensku Michal Šimečka je pred predčasnými voľbami opatrný. Tvrdí, že merania verejnej mienky mesiace pred voľbami nič neznamenajú. Nie je ťažké mu to uveriť. V ostatných voľbách chýbalo koalícii Progresívneho Slovenska a Spolu niekoľko stoviek hlasov, aby sa dostali do parlamentu.

Dnes ide PS do volieb samostatne a kampaň chce začať už o niekoľko týždňov. Ako bude predvolebné obdobie prebiehať, čo hovorí Michal Šimečka na kritiku PS ako bratislavskej strany a prečo sa podľa neho slovo progresívny používa často ako nadávka?

Prezidentka Zuzana Čaputová v januári súhlasila so septembrovým termínom predčasných volieb. Ostatné dni však vládu intenzívne vyzýva na skorší termín. Rozumiete tomuto postoju?

Má pravdu. Voľby by mali byť skôr. Septembrový termín sa ukázal ako chybný už po prvých pár dňoch od poverenia vlády s vyslovenou nedôverou. Padajú viac či menej šialené nápady, ktoré by neúmerne zaťažili slovenský rozpočet, a ešte nevieme, čo všetko môže prísť. Termín v prvej polovici roka sme preferovali od začiatku.

Teoreticky je v hre aj vznik úradníckej vlády. Igor Matovič na TA3 povedal, že má indície, že jej súčasťou by boli práve ľudia z Progresívneho Slovenska. Viete, o čom hovorí?Vôbec nie a ani netuším, koho má na mysli. S prezidentkou som o úradníckej vláde vôbec nehovoril a neprináleží mi jej radiť, či má vymenovať úradnícku vládu alebo kto by mal byť jej členom. Ide to úplne mimo nás.

Takže neviete, o akých indíciách Igor Matovič hovorí?

Vôbec nie. Navyše to nie je prvýkrát, čo zo všetkého, čo mu padlo na hlavu alebo sám rozvrátil, viní Progresívne Slovensko. Je to smiešne.

Vaša strana aj vy osobne nešetríte kritikou na predstaviteľov aktuálnej koalície. Nechýbalo však veľa a s jej predstaviteľmi ste mohli sedieť vo vláde aj vy. Čo by ste v nej robili inak, aby ste zabránili vleklej kríze?Dlhodobá kríza tejto vlády je krízou medziľudských vzťahov. Vo vláde chýbalo práve to, čo by sme radi priniesli: základná normálnosť, odbornosť a kompetentnosť vo výkone politiky.

Nedokázali normálne komunikovať systémové zmeny a nezvládli ani krízové situácie medzi členmi a lídrami strán. Bolo to také katastrofálne, že veľkú časť voličov znechutili natoľko, až sa obávam, či vôbec pôjdu voliť.

Nevieme, kedy budú voľby ani ako dopadnú. Je však možné, že aj s pánom Matovičom budete musieť spolupracovať...

Spolupracovať je normálne. V Európskom parlamente som bol svedkom, ako sa dajú nachádzať kompromisy aj s názorovými oponentmi. Po skúsenosti s Igorom Matovičom je však spolupráca s ním nepredstaviteľná pre kohokoľvek z demokratického spektra.

Predpokladám, že ste sa už stretli s teóriou o koalícii PS, SaS a Hlas...

Hovorí o tom Igor Matovič, takže mi pri tom hneď zasvieti kontrolka.

Hovoria o tom však aj novinári a komentátori. Viem, že pred voľbami, keď poznáme len prieskumy, je to iba špekulácia, ale predsa. Je takáto spolupráca pre vás schodná cesta?

Hlas sme naposledy vylúčili zo spolupráce v komunálnych a župných voľbách a na to môžem odkázať aj našich voličov. Dôvodov bolo viacero – od korupčných káuz cez personálne obsadenie až po vajatanie v otázke obrannej zmluvy s USA. Vtedy sme to vylúčili a osobne si to neviem predstaviť ani teraz.

