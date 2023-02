Hlas, Smer a Progresívne Slovensko kraľujú februárovému prieskumu. Sulík a Matovič naďalej padajú (+ grafy)

Najnovší volebný prieskum agentúry AKO ukázal, že predčasné voľby by vyhrala strana Hlas-SD Petra Pellegriniho so ziskom 18,9 % hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer s 16,3 %, ktorý by nasledovalo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 13,7 % hlasov, informuje portál Noviny.sk.

Oproti poslednému volebnému prieskumu agentúry AKO, ktorý sa konal v januári, si najviac polepšila strana Hlas. Druhý najvýraznejší zisk si pripísalo Maďarské fórum, presvedčiť voličov sa však darilo aj KDH. Progresívne Slovensko zasa zaznamenalo najlepší volebný výsledok v prieskumoch od volieb.

Mandáty v parlamente by boli na základe najnovšieho prieskumu rozdelené nasledovne:

Predčasné voľby majú byť 30. septembra. V posledný januárový deň o tom rozhodli poslanci NR SR. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová však požiadala poslancov o skorší termín volieb. V prípade, že nedôjde ku kompromisu zo strany koalície a opozície, Slovensko by do septembrových volieb mohla poviesť aj úradnícka vláda.

