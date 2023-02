Takto bude vyzerať Lady Gaga v Jokerovi 2. Speváčka odhalila prvý záber na Harley Quinn

OK

Speváčka a herečka Lady Gaga na Instagrame zverejnila prvý záber na svoju postavu z pokračovania Jokera s podnázvom Folie à Deux. Na fotke vidieť, ako sa Lady Gaga pozerá zblízka do očí Joaquinovi Phoenixovi.

Instagramový popis režiséra Todda Phillipsa, ktorý spomína sviatok svätého Valentína, napovedá, že si Gaga v novom Jokerovi zahrá jeho lásku Harley Quinn. Tú v DC dlhodobo stvárňuje Margot Robbie.

Okrem menovaných hercov v dvojke uvidíme Zazie Beetz, Brendana Gleesona, Catherine Keener, Harryho Lawteya či Jacoba Loflanda. Premiéra Joker: Folie à Deux je plánovaná na 8. októbra 2024.

Prvá časť z roku 2019 bola nominovaná na 11 Oscarov. Ocenenie si odniesol Joaquin Phoenix ako najlepší herec v hlavnej role a skladateľka Hildur Guðnadóttir za najlepšiu hudbu.

O hviezde Jokera sme sa nedávno rozprávali so slovenskou kaskadérkou Miroslavou Kytkovou Tomšíkovou. Tá nám prezradila, ako sa so známym hercom spriatelila pri natáčaní The Sisters Brothers.

