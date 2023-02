Najdlhšia štikútka trvala 68 rokov. Čo sa deje v tvojom tele, keď čkáš, a aký to má pre teba význam?

Američan Charles Osborne sa v roku 1922 pokúšal odvážiť sviňu pred porážkou. Sviňa bola však veľmi ťažká, muž spadol a v tom momente začal nekontrolovateľne štikútať. Podľa Guinnessovej knihy rekordov Osborne bez prestávky štikútal 68 rokov.

„Nič som vtedy necítil, ale lekár mi neskôr povedal, že mi v mozgu praskla cieva veľká ako špendlík,“ povedal Osborne pre magazín People v roku 1982. Spomínaný lekár Terence Anthoney predpokladal, že Osbornov pád zničil malú oblasť v mozgovom kmeni, ktorá potláča reakciu štikútania.

Keďže sa mu dlhých 68 rokov nepodarilo nájsť liek, odhaduje sa, že zažil približne 430 miliónov zaštikútaní – v priemere 20 až 40 mimovoľných kŕčov bránice za minútu.

Ak sa ťa už niekto snažil vystrašiť, pretože ti chcel pomôcť zbaviť sa štikútania, asi vieš, že nič nie je také zbytočné ako „ľudové rady“ na zastavenie tohto nepríjemného reflexu. Štikútanie môže byť mimoriadne zahanbujúce, najmä ak ťa chytí v spoločnosti a nevieš ho zastaviť. Pozreli sme sa na to, ako a prečo vlastne vzniká a čím ho skutočne dokážeme zmierniť.

Sťahy bránice a hlasiviek

Medicínsky portál Clevelandskej kliniky opísal, čo sa deje v našom hrudníku, keď štikútame. Štikútanie vzniká vtedy, keď mozog „zavelí“ našej bránici – veľkému svalu pod hrudným košom, ktorý oddeľuje hrudník od žalúdka – aby sa stiahla. Tento sval je dôležitou súčasťou procesu dýchania – pri nádychu sa pohybuje smerom nadol a pri výdychu smerom nahor.

Táto silná kontrakcia mimovoľne vtlačí vzduch do nášho hrdla, ale na polceste do pľúc sa zasekne. Zmena tlaku spôsobí, že priestor medzi hlasivkami sa náhle uzavrie, čím zabráni tomu, aby do pľúc vniklo väčšie množstvo vzduchu. Práve to spôsobí charakteristický „híkavý“ zvuk, ktorý niekedy sprevádza aj trhnutie tela. Celý tento proces sa cyklicky opakuje a zvyčajne zmizne sám od seba po niekoľkých minútach až hodinách.

Celoživotná štikútka

Niekoľkominútové čkanie spravidla nesignalizuje žiaden zdravotný problém. Za chronické sa považuje čkanie, ktoré trvá viac ako 48 hodín. V zriedkavých prípadoch môže trvať aj viac ako mesiac.

Podľa WebMD postihuje chronická, neriešiteľná štikútka jedného zo 100-tisíc ľudí a môže spôsobiť vážne vyčerpanie, stratu hmotnosti či nespavosť, ktorá spúšťa ďalšie, najmä psychické problémy. Príčiny dlhotrvajúcej štikútky sú rôzne a v niektorých prípadoch je ťažké ich presne určiť.

Smiešny zvuk pri čkaní spôsobuje náhle uzavretie priestoru medzi hlasivkami. Zdroj: Unsplash.com

Patrí medzi ne poškodenie nervov, poruchy centrálneho nervového systému, alkoholizmus, cukrovka, pôsobenie anestézie po operácii či rakovina. Dlhotrvajúce, bolestivé štikútanie, ktoré prichádza z ničoho nič, môže byť aj príznakom mŕtvice, najmä ak sa spája s príznakmi, ako je bolesť na hrudníku a závraty.

