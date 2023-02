Za vyšetrenie v ambulancii platiť nemusíš, tvrdí šéf asociácie nemocníc. Lekári si vraj kompenzácie pýtajú protizákonne

OK

Ambulancie chceli v prípade nedofinancovania sektora od februára zaviesť kompenzačné poplatky. Šéf Asociácie nemocníc Slovenska upozorňuje, že to nie je možné.

Prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko upozornil, že ambulancie nemôžu vyberať poplatky za poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo tým podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Viaceré ambulancie chceli v prípade nedofinancovania sektora od februára zaviesť kompenzačné poplatky.



„Z nášho pohľadu to, čo sa teraz dva týždne hovorilo o poplatkoch, nie je v súlade so zákonom,“ skonštatoval Petko. Asociácia nie je podľa neho proti poplatkom, no musia byť štátom definované, regulované a mať rovnaké pravidlá pre všetkých. „Má sa prijať legislatívny rámec tak jasne zrozumiteľný, aby z toho vyplývalo, či sa môžu, nemôžu a v akom rozsahu poplatky vyberať,“ dodal.

Zdroj: TASR/Roman Hanc



Desiatky ambulancií začali od nového roka vyberať pri vyšetrení poplatky na kompenzáciu prevádzkových nákladov. Žiadali o dofinancovanie sektora. Upozorňovali, že ak štát nezvýši platby pre ambulantných poskytovateľov, pridajú sa k nim aj ďalšie.



Ministerstvo zdravotníctva a ambulancie sa koncom januára dohodli na dofinancovaní sektora v objeme 283 miliónov eur. Poplatky pre pacientov by sa tak podľa dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera zaviesť nemali.

