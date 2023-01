Slovenskí lekári hrozia vysokými poplatkami v ambulanciách. Ministerstvu dali ultimátum na posledných pár dní.

OK

Rokovania so zástupcami poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti o ich dofinancovaní naďalej pokračujú. Rezort zdravotníctva by chcel riešenie predstaviť do konca týždňa. Ak ministerstvo nepríde s riešením, dôjde od 1. februára k zavádzaniu poplatkov v ambulanciách.

„Rezort zdravotníctva vyvíja maximálne úsilie, aby sme do konca tohto týždňa oznámili zástupcom ambulantného sektora, ale aj verejnosti riešenie problémov súvisiacich nielen s nárastom cien energií,“ uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR.

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa považuje za predčasné hovoriť o vypovedaní zmlúv ambulanciami či o spoplatnení poskytovania zdravotnej starostlivosti od februára. Deklaruje, že urobí všetko pre to, aby bola poistencom aj naďalej zabezpečená zdravotná starostlivosť v rozsahu a za podmienok ako doteraz.

Dôvera ozrejmila, že poisťovne sú v zmysle rozpočtového financovania oprávnené upraviť cenové podmienky len tak, ako určí vyhláška ministerstva zdravotníctva. Podľa zdravotnej poisťovne je vzniknutá situácia dôsledkom nedostatočného rozpočtu pre zdravotníctvo.

Union je v prípade, že nedôjde k rýchlemu riešeniu, ochotná navýšiť cenové podmienky pre ambulancie.

Nárast cien energií a prevádzkových nákladov spôsobil, že viaceré ambulancie už pristúpili k zavedeniu poplatkov pre pacientov. Členovia Asociácie súkromných lekárov plánujú zaviesť poplatky od 1. februára.

Slovenská lekárska komora takisto varuje, že bez dofinancovania hrozí, že poskytovatelia neuzavrú zmluvu so zdravotnou poisťovňou a pacient si bude musieť zdravotnú starostlivosť platiť sám.

