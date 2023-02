Kabelky Telfar nosí Beyoncé aj Rihanna, značka oznámila nový model v dramatickej kampani. Dočkáš sa už o týždeň, názov ťa pobaví

Značka všetkých it girls, svetových celebrít a generácie Z Telfar oznámila na Instagrame veľkú novinku. Do svojho repertoáru ikonických kabeliek zaradí nový model so zvláštnym názvom The Pill (v preklade pilulka). Oznam o novom modeli prišiel v podaní dramatického a vskutku tajomného videa, ktoré Telfar zdieľal na svojom Instagrame. „High-tech alebo vysoká móda? Kompaktný mejkap alebo kompaktný disk? Kabelka alebo organizér? Áno alebo nie?“ pýta sa fanúšikov.

Z videa sa dá vyčítať iba okrúhly tvar kabelky, ktorej na prednej strane nechýba monogram značky. Ostatné detaily vrátane štruktúry, pútka, no aj ceny a možných farebných vyhotovení zostávajú záhadou. Vieme však, že The Pill príde na trh už 10. februára.

Ak chceš byť šťastnou majiteľkou novej telfarky, tento dátum si radšej zaznač do kalendára a trikrát zakrúžkuj červenou farbou. Rovnako ako staré modely Telfar, aj všetky nové sa totiž do niekoľkých minút od ich uvedenia na trh vypredajú. Dôvodom je aj dostupná cena, ktorá sa väčšinou pohybuje okolo 150 až 300 dolárov.

Ako uvádza portál Highsnobiety, napriek snahe Telfaru o mysterióznosť kampane si pozorné oko fashionistu stihlo v newyorskom metre všimnúť ešte nepredávaný model kabelky Telfar. Podľa tvaru je celkom možné, že ide práve o „pilulku“. Nekazme si však moment prekvapenia a radšej si počkajme na oficiálne fotografie produktu.

Podľa Highsnobiety prichádza oznam o The Pill krátko potom, ako Telfar uviedol svoju prvú peňaženku v 17 farebných vyhotoveniach. Tá sa však do piatich minút vypredala. Natrafiť však môžeš na resellerov, ktorú si za ňu pýtajú viac ako 1500 dolárov (nehorázne!). Uvidíme, v akých cenách u nich natrafíš na The Pill.

Pilulka má byť štvrtým modelom telfarkovskej línie kabeliek. Už čoskoro sa tak zaradí ku kultovkám Circle, Duffle a azda k najväčšiemu hitu Shopping, ktorý prezývajú aj Bushwick Birkin. Táto „shoperka“ je jedným z najžiadanejších módnych doplnkov súčasnosti. Sme zvedaví, či mu novinka s dramatickým podtónom bude schopná konkurovať.

