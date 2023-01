Mala 20 rokov a ani po predohre nedokázala zvlhnúť: Janka nám povedala, ako s lekárom a terapeutkou riešila bolestivý sex

Problémy prišli, keď mala Janka zhruba dvadsaťjeden rokov. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažila, nedokázala pri sexe zvlhnúť. „Pretrvávalo to strašne dlho, niekoľko mesiacov. Boli obdobia, keď to bolo lepšie, a boli aj také, keď to bolo horšie,“ povedala pre Refresher.

Spočiatku si myslela, že to prejde samo, napokon sa o tom musela poradiť s lekárom. Niekedy jej totiž nepomohol ani lubrikant, stalo sa, že síce sa odhodlala sex skúsiť, ale skončilo to bolesťou, krvácaním a rankami na najcitlivejších miestach.

Vaginálna suchosť trápi zhruba 17 % žien, uvádza Cleveland Clinic, pričom podstatne viac žien ju zažíva po menopauze alebo po liečbe rakoviny prsníka. Zvyčajne sa prejavuje iba pocitom nepohodlia, môže však viesť aj k bolesti počas styku a v niektorých prípadoch je aj symptómom rôznych ochorení.

Najskôr to zatienili psychické problémy

V čase najbolestivejších problémov bola Janka v nefunkčnom vzťahu. Hádali sa, nekomunikovali spolu, dnes už expriateľ sa jej mimo postele veľmi nedotýkal a intimita sa im rýchlo vytratila. Časom prestala pociťovať vzrušenie a vraví, že jej to ani nechýbalo. Po čase sa rozišli a problém so suchosťou šiel do úzadia.

Janka totiž začala riešiť duševné problémy, pre ktoré vyhľadala psychologickú aj psychiatrickú pomoc.

Vaginálna suchosť sa dotýka aj mladých žien pred menopauzou. Ilustračná fotka. Zdroj: Unsplash/Bruno van der Kraan

