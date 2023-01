Bradavky, vitajte na slobode! Instagram a Facebook by mal čoskoro upraviť pravidlá týkajúce sa zobrazovania nahého poprsia

Medzinárodná technologická spoločnosť Meta možno čoskoro zmení svoje pravidlá, ktoré sa týkajú odhalených bradaviek, informuje Guardian.

Poradný výbor pre materskú spoločnosť Instagramu a Facebooku, ktorý tvoria novinári, odborníci a politici, vyzval sociálne siete na zrušenie pravidiel, ktoré zakazujú zobrazovanie žien s odhaleným hrudníkom. Deje sa tak roky po #FreeTheNipple kampani.

Kampaň #Free the Nipple vznikla v roku 2012 počas predprodukcie rovnomenného filmu z roku 2014. Poukazuje na všeobecnú konvenciu, ktorá umožňuje mužom byť na verejnosti hore bez, zatiaľ čo u žien sa to isté považuje za sexuálne či neslušné. Kampaň tvrdí, že tento rozdiel je nespravodlivým zaobchádzaním so ženami a malo by byť pre ne právne a kultúrne prijateľné obnažovať svoje bradavky na verejnosti. Ku kampani s hlásia aj celebrity ako Cara Delevingne, Kendall Jenner či Miley Cyrus.

Rázny krok Mety mal prísť po tom, čo Facebook odstránil dva príspevky transrodového a nebinárneho páru. Na fotografiách bola dvojica pózujúca hore bez, no so zakrytými bradavkami.



Hoci Meta nakoniec príspevky obnovila, rada nariadila Facebooku, aby zmenil svoje usmernenia týkajúce sa nahoty dospelých. Podľa rady by sa mali „riadiť jasnými kritériami, ktoré rešpektujú medzinárodné normy v oblasti ľudských práv“.

Meta má na to, aby verejne reagovala na odporúčania rady, 60 dní. Zástupca spoločnosti vo vyhlásení pre Guardian uviedol, že Meta „víta rozhodnutie rady“. Uviedol tiež, že fotografie boli na Facebooku obnovené ešte predtým, ako rada vydala nariadenie.

„Neustále vyvíjame úsilie, aby boli naše platformy bezpečnejšími pre všetkých,“ povedal hovorca. „Vieme, že podporovať LGBTQ+ ľudí sa dá aj viac. To znamená spolupracovať s odborníkmi a organizáciami na ich podporu na celom rade otázok a vylepšení.“

