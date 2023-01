Influencerky sa pustili do Martiny Malinovej, ktorá tvrdí, že dokáže liečiť rakovinu aj cukrovku. Základom liečby má byť ZELER

Dokážeš si zmenou stravy a každodenným pitím zelerovej šťavy vyliečiť autoimunitné ochorenia, akné, pohlavne prenosné choroby alebo dokonca rakovinu či neliečiteľný prvý typ cukrovky?

O tejto možnosti otvorene na svojom Instagrame hovorí Martina Malinová. V roku 2017 si ju mohol vidieť v jojkárskej reality šou Take Me Out, dnes sa však už tretí rok venuje zdraviu a poradenstvu, vyrába prírodnú kozmetiku a propaguje metódu amerického liečiteľa Anthonyho Williama. Ten je známy aj ako Medical Medium (medicínske médium) a má množstvo prominentných klientov, ktorým údajne vyliečil aj závažné, vrodené, autoimunitné či oficiálne nevyliečiteľné ochorenia.

Sama Malinová si ňou vraj vyliečila niekoľko vlastných zdravotných problémov vrátane akné, depresie, astmy, cysty na štítnej žľaze či iných.

Do povedomia instagramovej verejnosti sa dostala pre svoj výber stories s názvom Viem vyliečiť (screenshoty nájdeš v galérii nižšie), kde tvrdila, že spomínaná metóda vylieči okrem iného aj rakovinu či diabetes I. typu. Malinová mala v čase písania článku na sociálnej sieti 15 700 followerov.

Tvrdenia vyvolali búrlivé reakcie influenceriek. Spomínané stories zdieľali desiatky ľudí s cukrovkou vrátane influencerky Martiny Momy Horňákovej, rovnako aj nutričné terapeutky a ľudia z lekárskeho prostredia.

Všetci sa zhodujú v jednom: metóda, ktorú propaguje Martina Malinová, môže byť pre niektoré skupiny ľudí mimoriadne nebezpečná. Reč je najmä o „postupnom vysadení inzulínu“ aj všelieku menom zeler.

Ľudí vraj len sprevádza, rozhodnutia predsa robia sami

„Inzulín sa zo začiatku pichá normálne, potom sa postupne vysádza. Môžete sa úplne vyliečiť,“ tvrdila Malinová vo zverejnených súkromných správach. Jej kontroverzné tvrdenie však naráža na nepriestrelné argumenty vedy. Odborníci sa zhodujú, že vysadenie inzulínu pri cukrovke I. typu môže mať až smrteľné následky.

Screenshot jednej zo správ. Malinová v nej tvrdí, že je možné úplne inzulín vysadiť. Zdroj: Instagram/@cukrovka_bez_obalu

