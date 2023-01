Slovenská dizajnérka Eva Mati vytvorila vlastný biomateriál: Mak na šatách mi vyjedli myši, no posunulo to môj výskum (Rozhovor)

Keď otvoríš Instagram značky MATIEVA, do oka ti padnú veľmi špecifické a futuristické modely, ktorými by nepohrdli ani celebrity na červenom koberci Met Gala. Stojí za nimi ambiciózna dizajnérka Eva Mati. Okrem toho, že majstrovsky zvláda prácu s hodvábom, ľanom či klasickou bavlnou, sa jej tvorba vyznačuje najmä prácou s inovatívnymi autorskými biomateriálmi. Ešte predtým ako sa väčšina modelov MATIEVA dostane pod krajčírsky stroj, musia sa najskôr uvariť a niekedy na nich (či v nich) nájdeš aj jedlý mak.

Eva Mati najskôr študovala staviteľstvo, potom propagačnú grafiku, vizuálnu komunikáciu a nakoniec odevný dizajn. „Keď som prešla na odevný dizajn na VŠVU, práca s bežne dostupným textilom ma nenapĺňala, tak som začala experimentovať s netradičnými materiálmi,“ povedala pre Refresher.



„Vďaka tomu, že som videla, aký pozitívny vplyv to malo na okolie, uvedomila som si, že to bude nejaká cesta. Na začiatku som o nej nevedela takmer nič, no dnes si každý deň nanovo uvedomujem, že toto je to, čo chcem naozaj robiť,“ dodáva. Dizajnérka, ktorá je aktuálne nominovaná na ELLE Style Awards v kategórii udržateľný prístup, ti v rozhovore prezradí, ako jej biomateriály vznikajú, v čom vidí ich výhody v odeve, koľko si zaň zaplatíš a či ho môžeš prať.

Dizajnérka Eva Mati, ktorá už piaty rok tvorí pod značkou MATIEVA, vyrába šaty z autorského biomateriálu. Zdroj: archív/MATIEVA, Eva Mati

Čo ťa priviedlo k experimentovaniu s biomateriálom?



Tým, že som nebola úplne od začiatku zameraná na štúdium odevu, nebrala som tie tradičné materiály ako prvú vec, po ktorej by som siahla. Tak sa začalo pred tromi rokmi moje skúmanie. Pracovala som s dostupnými informáciami, ktoré som našla v tom období hlavne na internete.

Svoj prvý biomateriál som vytvorila z maku a iných zložiek doma v hrnci. Vtedy to bol pokus – omyl, z ktorého vzniklo sto vzoriek a nakoniec nový inovatívny biomateriál.





Ide teda o tvoj vlastný originálny materiál?

Áno, presne tak. Momentálne spolupracujem aj so Slovenskou akadémiou vied. Najskôr som chcela vedieť ich názor a zistiť, na čo je môj biomateriál dobrý a či je vlastne na niečo dobrý. Po testovaní sme našli jeho výhody a možné využitie v potravinárstve, zdravotníctve a hlavne odevnom dizajne. Momentálne som vo fáze, keď si chcem dať materiál patentovať a riešim jeho názov.

Šaty od značky MATIEVA sa väčšinou varia a šijú. Z biomateriálu, ktorý vytvorila dizajnérka Eva Mati, môžeš mať kabelku, opasok aj šaty na ples. Zdroj: archív/MATIEVA, Eva Mati, foto Evelyn Benčičová

Ako by si nám materiál opísala?

Najjednoduchšie je prirovnať ho ku koženým materiálom. Rozdiel je hlavne vo vnútornej štruktúre materiálu. Tento biomateriál má v sebe veľké množstvo vody a tvorí sa schnutím, zatiaľ čo bežná prírodná koža vzniká rastom. Tým, že si túto „biokožu“ dáš na telo, začne pracovať s teplom a vlhkosťou a postupne mäkne. Pripomína to aj biomateriály, ktoré sú v medicíne, či gélové vložky do topánok.

