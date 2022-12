Aké bývanie je moderné medzi mladými?

Hoci patríme medzi krajiny s najvyšším priemerným vekom, v ktorom mladí opúšťajú tzv. mama hotel, po vlastnom bývaní túži väčšina z nás. Patríš medzi nich aj ty? Pozri, aké sú aktuálne trendy na ceste za vlastným bývaním.

Zdroj: Pexels/Alena Darmel

V menšom, ale vo vlastnom

Podobne ako po minulé roky, aj pri rastúcich úrokoch hypoték stále platí, že väčšina mladých uprednostňuje bývanie vo vlastnom než v prenájme. Hneď ako sme pripravení usadiť sa a umožňujú nám to financie, začíname uvažovať nad kúpou vlastného bývania.

Najväčší dopyt je spravidla skôr po menších bytoch a domoch. Kým naši rodičia uprednostňovali veľké domy s ešte väčšími pozemkami, dnes sú prioritou skôr menšie domy, často aj na atypických pozemkoch.

Veľký záujem je napríklad o projekty domov na úzky pozemok, keďže ponuka pozemkov v mnohých lokalitách je obmedzená a často je potrebné poradiť si s rôznymi neštandardnými pozemkami.

Ďalej od ruchu mesta, ale stále v centre diania

Ešte pred pár rokmi mladí ľudia uprednostňovali skôr bývanie v bytoch vo väčších mestách. No už tesne pred pandémiou sa trend začal meniť a pandémia tomu ešte viac dopomohla. Do popredia sa dostali tzv. satelity veľkých miest. Z týchto dedín je to spravidla len pár kilometrov do veľkého mesta, kam dochádza väčšina za prácou, a bývanie je tu omnoho pokojnejšie a v konečnom dôsledku aj lacnejšie.

Všetky satelity disponujú dobrou občianskou vybavenosťou a infraštruktúrou. Práve tento druh bývania sa u nás medzi mladými stáva taký populárny, že mnohé satelity v blízkosti Bratislavy za uplynulé roky narástli až niekoľkonásobne.

Myslíme viac na pohodlie, ale aj prírodu

Solárne panely, zelená strecha, rolety na diaľkové ovládanie, elektronické posuvné brány či zapínanie práčky alebo rúry na pečenie na diaľku. Väčšina mladých ľudí pri zariaďovaní domácnosti berie do úvahy pohodlné ovládanie, ale aj šetrnosť k prírode. Do popredia sa preto dostávajú obnoviteľné zdroje energie a prvky smart domácnosti.

Či už ide o kúpu nového bytu, stavbu domu, alebo rekonštrukciu staršej nehnuteľnosti, bez väčšiny moderných technológií si dnes mladí svoj život už nevedia predstaviť.

Kedysi svojpomocne, dnes skôr na mieru

Kým v minulosti boli mladé rodiny rady, že majú kde bývať, a domácnosť si zariaďovali postupne po sťahovaní, dnešná mladá generácia uprednostňuje skôr sťahovanie takpovediac do hotového. Do popredia sa preto čoraz viac dostávajú rôzne developerské projekty, v rámci ktorých je v ponuke kompletne zariadené bývanie.

Aj v prípade stavby domu na mieru je čoraz viac obľúbené vyhotovenie na kľúč. Postup pri stavbe domu v takomto prípade takmer kompletne preberie stavebná firma a na pleciach majiteľov ostane minimum starostí. Tento prístup uprednostňujú najmä pracovne vyťažení mladí ľudia, ktorí majú dosť organizačných starostí v práci a po pracovnom čase majú chuť vypnúť a nie venovať sa riešeniu ďalších povinností.

Rekonštrukcia nehnuteľnosti po rodičoch či starých rodičoch

Situácia na trhu s nehnuteľnosťami je čoraz zložitejšia. Aj to je dôvod, prečo je čoraz viac mladých ľudí nútených ostať bývať s rodičmi. Pre mnohé mladé rodiny je jediným riešením na ceste za vlastným bývaním prerobenie poschodia v rodičovskom dome či v tom lepšom prípade rekonštrukcia zdedenej nehnuteľnosti.

Práve pomoc od rodiny, či už finančná, alebo materiálna, je krok, bez ktorého je zahataná cesta za vlastným bývaním pre čoraz väčšie množstvo mladých ľudí.





Cesta za vlastným bývaním je tŕnistá, no pre väčšinu z nás predstavuje vlastné bývanie míľnik, vďaka ktorému sa považujeme za samostatného a skutočne dospelého. Prejsť si ňou preto určite stojí za to. Súhlasíš?

