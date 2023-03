Hľadá sa sales representative. Hľadáme kreatívneho človeka s digitálnymi znalosťami

Sme Refresher, hlas modernej generácie. Dokážeme článkom naštartovať kariéru umelca alebo utlmiť divný trend. Okrem článkov, ktorých cieľom je primárne zabaviť, tvoríme hodnotné a náučné texty, predstavujeme lokálnych hudobníkov, podnikateľov a iných šikovných ľudí, píšeme recenzie, natáčame reportáže a rôzne videá.

Záleží nám na tom, kam sa naša spoločnosť uberá, preto sa zaujímame aj o celospoločenské témy a presadzujeme hodnoty, o ktoré sa opierame: slušnosť, pravdu, nenásilie, pomoc slabším, toleranciu, ekológiu či zodpovedný prístup k drogám.

Prémiový obsah pre modernú cieľovú skupinu podporujú tisíce mladých ľudí na Slovensku. Sme prvý online lifestylový magazín na Slovensku a v Česku, ktorý prišiel s plateným obsahom. Stále vymýšľame niečo nové, každý deň sa zlepšujeme – či už pri tvorbe obsahu, jeho aktuálnosti, manažmente, alebo v rámci technických vylepšení na stránke.

Všetky tieto aktivity financujeme primárne z reklamy, veľkou časťou práve natívnou, obsahovou reklamou. Ty budeš mať na starosti získavanie nových a starostlivosť o existujúcich klientov.

Prečo hľadáme obchodníkov?

Máme veľký dopyt po našich službách a existujúci tím to už niekedy nezvláda. Máme obchodný tím na Slovensku a v Česku, ale stále je veľa priestoru pre šikovného človeka. Hľadáme niekoho, kto bude obchodovať v rámci Českej republiky, ale základňu bude mať na Slovensku. Očakávame, že raz za čas budeš do Prahy cestovať, či už pre stretnutia s klientmi, alebo pre spoluprácu so zvyškom českého tímu. Ak by si sa chcel časom presťahovať do Prahy, nemáme s tým problém. Ako bude rásť firma, budeš rásť aj ty. Vieme, že mnoho firiem sa snaží osloviť moderných ľudí, s ktorými my dokážeme skvelo komunikovať. Čoraz častejšie hľadajú zaujímavé riešenia, aké im na rozdiel od iných stránok vieme poskytnúť. Už nás treba len predstaviť, odkomunikovať a dohodnúť podmienky.

Čo budeš predávať:

Reklamu a dlhodobé spolupráce v rôznych podobách. Bannerové plochy, neštandardné bannerové kampane, natívnu reklamu, PR články, obsahové seriály, videoseriály, influencerov, veľké projekty s náročnou produkciou a kombinácie spomenutých reklamných formátov vo veľkých balíkoch.



Našu cieľovú skupinu tvoria prevažne mladí ľudia sledujúci aktuálne dianie, trendy vo svete z oblasti módy, technológií, ktorí chcú byť jednoducho fresh. Oslovujeme však široké spektrum osôb a pokrývame veľa záujmov v podstate väčšiny našej cieľovej skupiny na Slovensku.

Čo u nás nájdeš?

V pohode ľudí, uvoľnenú atmosféru

Veľa komunikácie online a využívanie rôznych inovatívnych nástrojov

Máme kancelárie, dostaneš svoj stôl, zariadenie (alebo môžeš využívať svoje, všetko máme v oblakoch), telefón.

Z času na čas si môžeš vybrať niečo z queens.cz, máme lístky na filmové predpremiéry, na rôzne zaujímavé, ale aj zvláštne akcie, festivaly po Slovensku, Česku, Európe.

Flexibilný pracovný čas a home office po dohode, značnú voľnosť pri dosahovaní výsledkov

Priestor na rast, vyjadrenie názoru a vplyv na smerovanie projektov a samotnej firmy

Kredit na knihy, semináre, workshopy, ktoré prispejú k tvojmu profesijnému a osobnostnému rastu.

Koho hľadáme?

Si cieľavedomá, vytrvalá osoba orientovaná na výsledky.

Dokážeš si udržať chladnú hlavu aj v napätej situácii. Vieš byť milý (alebo aspoň ostať pokojný) aj pri extrémne nepríjemnej a odutej predavačke v nákupnom centre po dlhom dni.

Chceš sa učiť a neustále ísť vpred, vyššie a vieš, že stále je čo zlepšovať. Učíš sa zo svojich chýb, ale aj úspechov.

Je ideálne, ak máš skúsenosti s prácou v mediálnej, reklamnej alebo kreatívnej agentúre – buď sales representative, alebo account manager. Ak si v živote nič podobné nerobil, to nič. My ťa naučíme.

Nemáš problém ráno vybehnúť na stretko, zo stretka na druhé stretnutie a medzitým vybaviť pár telefonátov, spísať svoju aktivitu a už dohodovať agendu na ďalší týždeň. Denne aspoň 20 telefonátov a tri stretnutia pre teba nebude vôbec veľa.

Máš rád poriadok a všetko máš pekne zorganizované. O všetkom, čo sa ťa týka, musíš mať prehľad a mať to skategorizované a spísané. K tomu ti pomôžu nástroje, ktoré ti poskytneme, ale stále sú to len neefektívne prostriedky, ak ich nebudeš využívať.

Angličtina. Musíš byť schopný naštudovať si anglický text. Ideálne, ak pre teba nebude problém zvládať prezentáciu v cudzom jazyku alebo viesť obchodný rozhovor.

Problémom by rovnako nemala byť ani gramatika a nemal by si mať problém napísať odsek „marketingového“ textu. Nebude to tvoja práca, ale podobné schopnosti sa ti pri práci obchodníka budú hodiť. Budeš robiť prezentácie a vysvetľovať benefity produktov. Očakávame schopnosť pekne odprezentovať (vizuálne aj slovne) svoje myšlienky.

Základy Excelu zvládaš (formátovanie, základné matematické operácie s bunkami, odkazovanie, podmienky).

Si mladý duchom.

Je ideálne, ak si študoval marketing alebo manažment a, samozrejme, vieš, čo je značka, marketingový mix, positioning. A nemal by si mať problém vymyslieť ani kreatívnu časť kampane na Refresheri pre akéhokoľvek klienta. Ak si neštudoval dané zameranie, my si overíme tvoje schopnosti.

Nechceme niekoho, kto príde do práce, spraví, čo má, a pôjde domov. Očakávame, že budeš žiť Refresherom, sledovať svojich klientov a naše aktivity prirodzene.

Náplň práce:

1. Nadväzovanie kontaktov a vzťahov s potenciálnymi klientmi

Dostaneš časť klientov, na ktorých máme kontakty a sú u nás aktívni odberatelia. Ďalších získaš ako potenciálnych klientov, ktorým Refresher budeš musieť odprezentovať a pripraviť pre nich vhodné riešenia. Určité percento klientov si budeš zháňať ty.



2. Vypracovávanie ponúk a návrhov na kampane u nás podľa požiadaviek a cieľov inzerentov v spolupráci s marketingovým a produkčným oddelením v Refresheri

3. Realizáciu kampaní a reportovanie majú na starosti iní kolegovia, ale budeš mať o všetkom prehľad a s klientom budeš naďalej v kontakte. Po skončení kampane vystavíš faktúru a pošleš report.

Okrem bežných povinností ešte:

– návrhy na vytvorenie nových produktov, služieb, postupov, projektov

– case studies z tvojich kampaní

– štúdium a vzdelávanie sa v oblasti digitálnych technológií

Miesto práce:

Podľa výberu a dohody:

Bratislava, Prievozská 14

Praha

Plat:

Základná zložka od 1 100 do 2 400 eur – podľa seniority. K tejto zložke pribúdajú ďalšie provízie na úrovni od 700 do 2 000 eur – podľa plnenia plánu, výkonu a seniority. Počítame so živnosťou, ale k dispozícii je aj možnosť TPP.

Odkedy ťa potrebujeme:

Čím skôr, podľa dohody

Čo máš spraviť a ako sa prihlásiť?

Pošli nám na job@refresher.sk mail s predmetom #SALES2022. Doplň informáciu, či by si chcel byť v Prahe alebo v Bratislave.

• BIO. V pár vetách sa opíš a povedz nám, aký si človek.

• Skúsenosti. Aké máš a ako ťa kvalifikujú? Čo si celý život robil?

• Prečo ty a prečo u nás. Prečo si myslíš, že si pre nás ten pravý kandidát?

Ak máš životopis poruke, pribaľ ho.

