Už v pondelok ráno nás čaká nádherné vesmírne divadlo. Venuša a Jupiter splynú ako najžiarivejšie planéty vo veľkolepom stretnutí

Ak si mal v pláne pospať si v pondelok ráno trochu dlhšie, potom ťa sklameme, pretože prespať jedno z najkrajších vesmírnych divadiel tohto roka sa skutočne neoplatí. Dve najžiarivejšie planéty na našej oblohe, Venuša a Jupiter, sa po prvýkrát od augusta minulého roku stretnú v extrémnej blízkosti. Vzdialenosť medzi planétami dosahujúca len 0,3 stupňa divákom na Zemi zaručí, že sa stanú svedkami osudového zblíženia, ktoré bude aj poriadne vzácne, pretože Jupiter sa s Venušou najbližšie stretne až v roku 2019. Jupiter sa ku Venuši pritom pomaly približuje už aj v tejto chvíli, ale práve v pondelok 13. novembra nastane jav zvaný konjukcia, čiže stretnutie dvoch vesmírnych telies.

Zatiaľ čo Jupiter postupne prechádzal z večernej oblohy na rannú, Venuša smeruje opačným smerom a onedlho ju na chvíľu stratíme z dohľadu, keď jej žiaru pohltí výraznejšia slnečná žiara. Spojenie dvoch planét sa bude dať sledovať na takmer celej severnej pologuli, pričom lepšie ako my na tom bude západná Európa, ale ani na Slovensku by nemal byť výhľad najhorší. V pondelok ráno preto treba vstať skôr, najlepšie ešte pred východom Slnka a nasmerovať svoj zrak na oblohu, kde sa odohrá krásne predstavenie. Ak ti však pozorovanie extrémne blízkeho stretnutia pokazí počasie, potom nezúfaj a sleduj aj 12. a 14. novembra, keď budú planéty od seba vzdialené približne 1 stupeň namiesto 0,3 stupňa vo vrcholovej konjukcii.

Early morning on 13th November, look to the southeast to find VJeupniutser, that is Venus and Jupiter so close together that is looks simply marvelous! #Conjunction #Venus #Jupiter #Astronomy pic.twitter.com/B7Do92VZpJ