Drogový díler na pláži náhodou objavil kokaín za 50 miliónov dolárov. Hneď sa začal vychvaľovať pred ženou, vďaka čomu ho našla polícia

Poriadne nešťastný sled udalostí zažil muž menom Julian Underhill, ktorý sa pokojne prechádzal po vyľudnenej britskej pláži, keď si všimol obrovské množstvo podozrivých tašiek a balení vyplavených na brehu. Keď sa 34-ročný Julian pribehol pozrieť, uvedomil si, že v taškách sa nachádza neuveriteľných 360 kilogramov kokaínu, ktoré experti hodnotou odhadujú na 50 miliónov dolárov. Julian však nič nenahlásil polícii a miesto toho sa rozhodol privyrobiť si tým, že si niekoľko balíčkov jednoducho vzal a zvyšok nechal pohodený na pláži.

Kokaín si čoskoro všimli iní ľudia na pláži, na čo dobehla Národná kriminálna agentúra (National Crime Agency) a všetky drogy skonfiškovala, pričom neskôr vydala vyhlásenie o tom, že ide z 94 % o čistú drogu (o všetkom sme vtedy informovali tu). Agentúra verí, že drogy priviezli pašeráci na člnoch a priviazali ich na malé bóje pri pobreží. Silné vlny alebo vietor však bóje poškodil a kokaín sa našiel po celej pláži.

Nikto by nemal ako vedieť, že si z nálezu už niekto časť privlastnil, no Julian si svoje tajomstvo nenechal pre seba a pomocou správy sa pokúsil svojim nálezom oslniť ženu, pre ktorú mal slabosť. V správe popisuje nález ako "Zlatý lístok do továrne Willyho Wonku" a svoj lup odhaduje na asi 28 000 €. Pred súd sa však nakoniec dostalo len 8,8 gramu, no právnik priznal, že minimálne 150 gramov už Julian stihol predať. Navyše, v Julianovom dome bolo objavených 853 gramov marihuany v hodnote asi 5 700 €. Pre skúseného dealera tak bolo objavenie kokaínu na pláži ako požehnaním, no obrovská chyba všetko prezradila. Julian však akoby zázrakom dostal len dvojročný trest za mrežami s podmienečným odkladom.