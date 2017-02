Pri prechádzke po pláži našiel kokaín za 60 miliónov eur. Nikto zatiaľ nevie vysvetliť, odkiaľ sa tam drogy dostali

Dve neveľké britské mestečká zažili pred pár dňami zvláštne zobudenie do nového dňa, pretože na ich plážach sa začalo rozsiahle vyšetrovanie. Spôsobil ho nález až 360 kilogramov čistého kokaínu porozhadzovaného v taškách po plážach v mestách Hopton-on-Sea a Caister-on-Sea, ktorý sa podarilo objaviť náhodnému okoloidúcemu. Zdalo sa mu podozrivé, že v takomto čase by si niekto na pláži nechal porozkladané tašky, a tak sa prišiel pozrieť z blízka a nechcel veriť vlastným očiam, pretože mu po nakuknutí do prvej z nich bolo jasné, na čo sa to pozerá. Okamžite zalarmoval políciu a onedlho boli na pláži početné tímy kriminalistov, ktorí sa divili, ale zároveň usmievali od ucha k uchu, pretože nájsť takmer 400 kilogramov kokaínu bez väčšej námahy, to sa predsa nepodarí každý deň.

Spomínaných 360 kilogramov drogy by podľa zverejnených informácií malo dosahovať pouličnú hodnotu až 58 miliónov eur, takže zločinecké organizácie zapletené do prepravy tejto konkrétnej zásielky určite nebudú veľmi nadšené a ako sa už stihla vyjadriť polícia, zatiaľ nevie povedať, odkiaľ a kam by toľko kokaínu malo smerovať.