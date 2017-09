Týranie zvierat v priamom prenose? Na trnavskom jarmoku sa z malej opičky stala továreň na peniaze

Len v nedávnych dňoch vniesol život do ulíc Trnavy veľký jarmok, ktorý je každým rokom zárukou skvelej, originálnej a najmä nespútanej zábavy. Stánky, kolotoče a predovšetkým veľa alkoholu čoskoro prídu aj do ďalších miest, no v Trnave sa okrem nich nachádzal i malý stánok so spútanou opičkou. Jedna z návštevníčok trnavského jarmoku, Gabika Langová, si nenápadný stánok všimla, no keď videla, čo sa deje pod červenou strechou, ostala zhrozená a okamžite všetko zverejnila na Facebook.

Malú opičku priviazanú na krátkom vodítku a navlečenú v tesnom body a v plienke, pravdepodobne aby nešpinila okolie, za peniaze požičiavala pochybná slovenská skupina. Fotka s vlastným fotoaparátom za štyri eurá, na počkanie z Polaroidu za šesť eur. Gabika počin pofidérnych obchodníkov označila za týranie zvierat, k čomu sa pridalo aj obrovské množstvo komentujúcich pod jej facebookovým príspevkom. Nejde však len o samotné týranie, ľudia pochybujú, či má opička vôbec papiere a ako sa dostala do rúk ich súčasných majiteľov, ktorí ju využívajú iba na množenie peňazí. Našli sa však aj odporcovia, na ich otázky v štýle "Čo je na tomto týranie??!!1!1?" však dostali poväčšine rozhorčené odpovede.