Ničivý hurikán Irma zrovnal Karibik so zemou. Fotografie a videá zaznamenávajú obrovské škody, ktoré po sebe zanechal

Irma je jedným z najsilnejších hurikánov, aký sa kedy sformoval v Atlantickom oceáne a po desivej deštrukcii karibskej oblasti pokračuje aj ďalej. Silný vietor sfúkol tisíce domov na karibských ostrovoch Barbura či Britské panenské ostrovy ako domčeky z kariet a v americkom štáte Florida prebieha celoplošná evakuácia, aby sa predišlo stratám na životoch. Na mnohých menších karibských ostrovčekoch mal hurikán zničiť až 95 všetkých budov a jeho silu zažili aj známe turistické miesta ako napríklad populárna pláž Maho Beach pri letisku na ostrove Svätý Martin. Na sociálnych sieťach sa rýchlo šíria fotografie aj videá z toho, čo hurikán Irma napáchal a zostáva nám len dúfať, že po príchode na Floridu vyčerpá svoju silu a postupne zanikne, pretože predpovede hovoria o rozsiahlých ničivých následkoch aj na americkom polostrove.

Devastation left by 'nuclear' #HurricaneIrma ... 14 dead and some islands completely destroyed as it heads towards Florida #CapitalReports pic.twitter.com/vW82BE9xY3

#HurricaneIrma is clearly visible from the #ISS. It is one of the most powerful Atlantic hurricanes ever... pic.twitter.com/PJk76UZ4dY