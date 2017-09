South Park opět baví svým nekorektním humorem. S nízkou obtížností ve hře bude mít tvá postava bílou pleť, vysoká z tebe udělá černocha

Na to, že k South Parku neodmyslitelně patří notná dávka nekorektního humoru, jsme si už dávno zvykli, jak se ale zdá, jeho tvůrci i po letech dokáží překvapit a pobavit překročením hranice, za kterou se ostatní vstoupit neodváží. Nově se jim to podařilo v očekávaném herním zpracování s dvojsmyslným podtitulem The Fractured But Whole, ve kterém se ukrývá vskutku nečekaný prvek spojený s volbou obtížnosti.

Jak totiž redaktoři zahraničního serveru Eurogamer při testování hry zjistili, obtížnost zde není pouze odstupňovaná tradičními volbami v podobě nízká, střední a vysoká, ale její součástí je navíc také změna barvy pleti vámi vytvořené postavy. A samozřejmě nebyl by to South Park, kdyby bílá barva pleti neznamenala nejnižší obtížnost a černá zase tu nejvyšší. Třešničku tomu pak už jen dodávají slova Erica Cartmana, který během výběru říká: „Neboj se, na souboj to nemá žádný vliv, na všechny ostatní aspekty tvého života ale ano.“

Není pochyb o tom, že podobně kontroverzních vtípků bude ve hře celá řada a my se už nemůžeme dočkat, až se u nich 17. října dobře pobavíme. Hra vychází na PlayStation 4, Xbox One a PC a předobjednávat ji můžete například v obchodě Ciernydrak.sk.

Pro pasáž s výběrem obtížnosti přetočte na čas 5:40