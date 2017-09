Nenáviděný Martin Shkreli dal vzácné album Wu-Tang Clanu na eBay. Koupil ho za 2 miliony dolarů a prý ho možná rozláme

O Martinu Shkrelim pravděpodobně neslyšíte poprvé. Jméno mladého byznysmena se v uplynulých letech dočkalo široké mediální pozornosti, bohužel však ne takové, o kterou by většina z nás měla zájem. Dnes již 34letý Američan se v roce 2015 stal terčem ostré kritiky za doslova raketové zdražení léku zvaného Daraprim, který se používá při léčbě HIV, čímž si vysloužil přezdívku „Nejnenáviděnější muž v Americe“. Jeho jméno obletělo svět také po tom, co si za dva miliony dolarů pořídil vzácné album Once Upon a Time in Shaolin od legendární formace Wu-Tang Clan. A právě tento raritní kousek hudební historie se jeho nechvalně známý majitel nyní rozhodl nabídnout k prodeji na portálu eBay.

Martin Shkreli is selling the $2M Wu-Tang album on eBay but says he can destroy the album in frustration. https://t.co/oujinByErE pic.twitter.com/tlqWBS6LW0 — Pigeons & Planes (@PigsAndPlans) 7. září 2017

„Rozhodl jsem se album koupit, abych tím Wu-Tang Clanu poděkoval za jejich mimořádnou hudební tvorbu. Na oplátku jsem se dočkal opovržení ze strany jednoho z nejméně inteligentních členů skupiny,“ píše Shkreli zřejmě s narážkou na rapera Ghostface Killah, s nímž se v minulosti dostal do konfliktu. K prodeji se prý nerozhodl proto, že by potřeboval peníze, ale aby deska našla nového majitele s větší láskou k hudbě, který ji dokáže patřičně ocenit.

V době psaní článku dosahuje nejvyšší nabídka v internetové aukci téměř 1 milionu dolarů, přičemž do jejího konce zbývá stále více než 8 dní. Shkreli v doprovodném textu pod albem dále uvádí, že polovinu vybraných peněz plánuje použít na lékařský výzkum, zároveň ale zmiňuje, že aukci může kdykoliv ukončit a vzácné album z frustrace rozlámat. Bude tedy zřejmě ještě zajímavé sledovat, zda se prodej skutečně uskuteční, nebo z alba zůstanou jen střípky.